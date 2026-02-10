CARNAVAL
Carnaval de Salvador 2026: confira a previsão do tempo completa para os dias de folia
Salvador vai ter uma mínima constante porém máxima variável
O início do Carnaval em Salvador está cada vez mais próximo, com a folia começando nesta quinta-feira, 12, até a quarta-feira seguinte, 18. Com ele, chega a preocupação com o clima durante a festa.
Confira a previsão do tempo para o Carnaval de salvador
Durante os dias 12 a 18 de fevereiro, datas em que o Carnaval acontece, a temperatura mínima será estável, porém as máximas serão bem variáveis. Vale ressaltar que várias datas possuem possibilidade de chuvas em algum momento do dia.
- Todos os dados são de acordo com o Climatempo
Chuvas
Quem vai curtir o Carnaval de Salvador precisa estar atento, visto que, muitos dias apresentam uma possibilidade de precipitação durante momentos dos dias.
Confira a previsão das chuvas durante os dias de Carnaval em Salvador
- Quinta-feira, 12: Sol com vária nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde;
- Sexta-feira, 13: Chuva forte logo de manhã, que vai diminuindo a intensidade até de tarde. À noite o tempo ficará aberto;
- Sábado, 14: Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, várias nuvens seguem, porém com tempo firme;
- Domingo, 15: Sol com chuvas de manhã, à tarde segue com nuvens mas sem chuva e de noite céu limpo;
- Segunda-feira, 16: Sol com pancadas de chuva de manhã e várias nuvens no período da tarde. À noite o tempo segue firme;
- Terça- feira, 17: Sol com pancadas de chuva de manhã e várias nuvens no período da tarde. À noite o tempo segue firme;
Temperatura
- Quinta-feira, 12: máxima de 30 ºC e mínima de 24ºC;
- Sexta-feira, 13: máxima de 27ºC e mínima de 24ºC;
- Sábado, 14: máxima de 28ºC e mínima de 25ºC;
- Domingo, 15: máxima de 30ºC e mínima de 25ºC;
- Segunda-feira, 16: máxima de 30ºC e mínima de 25ºC;
- Terça- feira, 17: máxima de 27ºC e mínima de 25ºC;
