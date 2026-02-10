Carnaval de Salvador 2026: confira a previsão do tempo completa para os dias de folia

Siga o A TARDE no Google

Circuito Osmar do Carnaval de Salvador - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O início do Carnaval em Salvador está cada vez mais próximo, com a folia começando nesta quinta-feira, 12, até a quarta-feira seguinte, 18. Com ele, chega a preocupação com o clima durante a festa.

Confira a previsão do tempo para o Carnaval de salvador

Durante os dias 12 a 18 de fevereiro, datas em que o Carnaval acontece, a temperatura mínima será estável, porém as máximas serão bem variáveis. Vale ressaltar que várias datas possuem possibilidade de chuvas em algum momento do dia.

Todos os dados são de acordo com o Climatempo

Chuvas

Quem vai curtir o Carnaval de Salvador precisa estar atento, visto que, muitos dias apresentam uma possibilidade de precipitação durante momentos dos dias.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira a previsão das chuvas durante os dias de Carnaval em Salvador

Quinta-feira, 12: Sol com vária nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde;

Sol com vária nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde; Sexta-feira, 13: Chuva forte logo de manhã, que vai diminuindo a intensidade até de tarde. À noite o tempo ficará aberto;

Chuva forte logo de manhã, que vai diminuindo a intensidade até de tarde. À noite o tempo ficará aberto; Sábado, 14: Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, várias nuvens seguem, porém com tempo firme;

Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, várias nuvens seguem, porém com tempo firme; Domingo, 15: Sol com chuvas de manhã, à tarde segue com nuvens mas sem chuva e de noite céu limpo;

Sol com chuvas de manhã, à tarde segue com nuvens mas sem chuva e de noite céu limpo; Segunda-feira, 16: Sol com pancadas de chuva de manhã e várias nuvens no período da tarde. À noite o tempo segue firme;

Sol com pancadas de chuva de manhã e várias nuvens no período da tarde. À noite o tempo segue firme; Terça- feira, 17: Sol com pancadas de chuva de manhã e várias nuvens no período da tarde. À noite o tempo segue firme;

Temperatura