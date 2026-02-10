Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Carnaval de Salvador 2026: confira a previsão do tempo completa para os dias de folia

Salvador vai ter uma mínima constante porém máxima variável

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

10/02/2026 - 15:16 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Circuito Osmar do Carnaval de Salvador
Circuito Osmar do Carnaval de Salvador -

O início do Carnaval em Salvador está cada vez mais próximo, com a folia começando nesta quinta-feira, 12, até a quarta-feira seguinte, 18. Com ele, chega a preocupação com o clima durante a festa.

Confira a previsão do tempo para o Carnaval de salvador

  • Durante os dias 12 a 18 de fevereiro, datas em que o Carnaval acontece, a temperatura mínima será estável, porém as máximas serão bem variáveis. Vale ressaltar que várias datas possuem possibilidade de chuvas em algum momento do dia.

  • Todos os dados são de acordo com o Climatempo

Chuvas

Quem vai curtir o Carnaval de Salvador precisa estar atento, visto que, muitos dias apresentam uma possibilidade de precipitação durante momentos dos dias.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira a previsão das chuvas durante os dias de Carnaval em Salvador

  • Quinta-feira, 12: Sol com vária nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde;
  • Sexta-feira, 13: Chuva forte logo de manhã, que vai diminuindo a intensidade até de tarde. À noite o tempo ficará aberto;
  • Sábado, 14: Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, várias nuvens seguem, porém com tempo firme;
  • Domingo, 15: Sol com chuvas de manhã, à tarde segue com nuvens mas sem chuva e de noite céu limpo;
  • Segunda-feira, 16: Sol com pancadas de chuva de manhã e várias nuvens no período da tarde. À noite o tempo segue firme;
  • Terça- feira, 17: Sol com pancadas de chuva de manhã e várias nuvens no período da tarde. À noite o tempo segue firme;

Temperatura

  • Quinta-feira, 12: máxima de 30 ºC e mínima de 24ºC;
  • Sexta-feira, 13: máxima de 27ºC e mínima de 24ºC;
  • Sábado, 14: máxima de 28ºC e mínima de 25ºC;
  • Domingo, 15: máxima de 30ºC e mínima de 25ºC;
  • Segunda-feira, 16: máxima de 30ºC e mínima de 25ºC;
  • Terça- feira, 17: máxima de 27ºC e mínima de 25ºC;

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Chuva clima Salvador temperatura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Circuito Osmar do Carnaval de Salvador
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Circuito Osmar do Carnaval de Salvador
Play

Qual a sua música preferida neste Carnaval? Vote na enquete

Circuito Osmar do Carnaval de Salvador
Play

Os hits que ganharam o título de música do Carnaval nos últimos anos

Circuito Osmar do Carnaval de Salvador
Play

Trio de Xanddy sofre falha técnica no Morro do Cristo durante show

x