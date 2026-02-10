BUZU DA FOLIA
Carnaval de Salvador terá nova linha de ônibus gratuita
O transporte conta com identificação lateral e frontal do ônibus, além da bandeira dos coletivos que terão o nome da linha e do serviço
Siga o A TARDE no Google
A Prefeitura de Salvador anunciou, nesta terça-feira, 10, o lançamento do “Buzu da Folia”, um serviço gratuito de transportedurante o Carnaval 2026, feito por por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob).
A iniciativa vai abranger as linhas linhas C010 – Lapa x Calabar, e cria uma nova linha, a C011 – Lapa x Garibaldi, que estreia como a principal novidade da operação.
O serviço conta com identificação lateral e frontal do ônibus, além da bandeira dos coletivos que terão o nome da linha e do serviço.
No total, serão empregados 136 veículos nas duas linhas, com funcionamento 24h por dia, iniciando às 12h do dia 12 de fevereiro, encerrando às 12h da Quarta-feira de Cinzas, 18.
Entenda a nova linha
A nova linha C011 – Lapa x Garibaldi, foi criada visando facilitar a saída dos foliões que encerram o desfile do Circuito Dodô (Barra–Ondina), ampliando as opções de deslocamento e reduzindo a sobrecarga em outros modais ao final dos desfiles.
Leia Também:
Como as linhas vão funcionar
Linha C011
- O ponto de embarque da C011 vai ser instalado na saída da Avenida Milton Santos para a Avenida Garibaldi.
Linha C010
- Já o ponto de embarque da linha C010 vai ficar na Avenida Centenário, próximo da entrada do Calabar;
- Na estação Lapa, o ponto de embarque vai funcionar no subsolo e o desembarque vai acontecer no térreo do terminal.
Os locais terão instalação de toldos e uso de grades organizadores para orientar o fluxo de passageiros, garantindo mais segurança, conforto e agilidade no acesso aos ônibus, especialmente nos períodos de maior movimento.
A medida busca melhorar a experiência dos foliões, reduzir aglomerações e tornar o embarque mais ordenado durante todo o funcionamento do serviço.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes