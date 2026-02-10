Menu
HOME > CARNAVAL
BUZU DA FOLIA

Carnaval de Salvador terá nova linha de ônibus gratuita

O transporte conta com identificação lateral e frontal do ônibus, além da bandeira dos coletivos que terão o nome da linha e do serviço

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

10/02/2026 - 15:39 h | Atualizada em 10/02/2026 - 16:00

Prefeitura lança nova linha de ônibus para apoiar o Carnaval de Salvador
A Prefeitura de Salvador anunciou, nesta terça-feira, 10, o lançamento do “Buzu da Folia”, um serviço gratuito de transportedurante o Carnaval 2026, feito por por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob).

A iniciativa vai abranger as linhas linhas C010 – Lapa x Calabar, e cria uma nova linha, a C011 – Lapa x Garibaldi, que estreia como a principal novidade da operação.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O serviço conta com identificação lateral e frontal do ônibus, além da bandeira dos coletivos que terão o nome da linha e do serviço.

O serviço conta com identificação lateral e frontal do ônibus
No total, serão empregados 136 veículos nas duas linhas, com funcionamento 24h por dia, iniciando às 12h do dia 12 de fevereiro, encerrando às 12h da Quarta-feira de Cinzas, 18.

Entenda a nova linha

A nova linha C011 – Lapa x Garibaldi, foi criada visando facilitar a saída dos foliões que encerram o desfile do Circuito Dodô (Barra–Ondina), ampliando as opções de deslocamento e reduzindo a sobrecarga em outros modais ao final dos desfiles.

Como as linhas vão funcionar

Linha C011

  • O ponto de embarque da C011 vai ser instalado na saída da Avenida Milton Santos para a Avenida Garibaldi.

Linha C010

  • Já o ponto de embarque da linha C010 vai ficar na Avenida Centenário, próximo da entrada do Calabar;
  • Na estação Lapa, o ponto de embarque vai funcionar no subsolo e o desembarque vai acontecer no térreo do terminal.
Nova linha será gratuita
Os locais terão instalação de toldos e uso de grades organizadores para orientar o fluxo de passageiros, garantindo mais segurança, conforto e agilidade no acesso aos ônibus, especialmente nos períodos de maior movimento.

A medida busca melhorar a experiência dos foliões, reduzir aglomerações e tornar o embarque mais ordenado durante todo o funcionamento do serviço.

