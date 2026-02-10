Carnaval de Salvador terá nova linha de ônibus gratuita

Siga o A TARDE no Google

Prefeitura lança nova linha de ônibus para apoiar o Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação | Semob

A Prefeitura de Salvador anunciou, nesta terça-feira, 10, o lançamento do “Buzu da Folia”, um serviço gratuito de transportedurante o Carnaval 2026, feito por por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob).

A iniciativa vai abranger as linhas linhas C010 – Lapa x Calabar, e cria uma nova linha, a C011 – Lapa x Garibaldi, que estreia como a principal novidade da operação.

O serviço conta com identificação lateral e frontal do ônibus, além da bandeira dos coletivos que terão o nome da linha e do serviço.

O serviço conta com identificação lateral e frontal do ônibus | Foto: Divulgação | Semob

No total, serão empregados 136 veículos nas duas linhas, com funcionamento 24h por dia, iniciando às 12h do dia 12 de fevereiro, encerrando às 12h da Quarta-feira de Cinzas, 18.

Entenda a nova linha

A nova linha C011 – Lapa x Garibaldi, foi criada visando facilitar a saída dos foliões que encerram o desfile do Circuito Dodô (Barra–Ondina), ampliando as opções de deslocamento e reduzindo a sobrecarga em outros modais ao final dos desfiles.

Como as linhas vão funcionar

Linha C011

O ponto de embarque da C011 vai ser instalado na saída da Avenida Milton Santos para a Avenida Garibaldi.

Linha C010

Já o ponto de embarque da linha C010 vai ficar na Avenida Centenário, próximo da entrada do Calabar;

Na estação Lapa, o ponto de embarque vai funcionar no subsolo e o desembarque vai acontecer no térreo do terminal.

Nova linha será gratuita | Foto: Divulgação | Semob

Os locais terão instalação de toldos e uso de grades organizadores para orientar o fluxo de passageiros, garantindo mais segurança, conforto e agilidade no acesso aos ônibus, especialmente nos períodos de maior movimento.

A medida busca melhorar a experiência dos foliões, reduzir aglomerações e tornar o embarque mais ordenado durante todo o funcionamento do serviço.