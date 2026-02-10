Expresso Salvador 2026: preços, rotas e onde comprar os bilhetes

Ônibus do Expresso Salvador para o Carnaval 2026 - Foto: Secom PMS

Para quem está se planejando para a folia momesca em Salvador, o Expresso Salvador é uma opção estratégica e confortável para transitar entre os circuitos da festa.

Este serviço de transporte oficial da prefeitura utiliza ônibus climatizados e oferece o benefício do estacionamento gratuito nos shoppings de embarque para quem adquirir os bilhetes, facilitando a vida de quem quer evitar as dificuldades de estacionar próximo à folia.

Valores

Para este ano, os valores estão fixados em R$ 24 por trecho, totalizando R$ 48 para quem optar pelo bilhete de ida e volta. Vale lembrar que, para quem não possui o cartão recarregável de edições anteriores, é necessária a aquisição de um novo cartão por R$ 7.

As vendas já estão ocorrendo de forma antecipada nas lojas físicas instaladas nos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela, além da opção digital através do aplicativo KIM, onde o folião pode garantir seu acesso via QR Code com uma pequena taxa de conveniência.

Início da operação

A operação oficial dos ônibus começa nesta quinta-feira, 12, e segue até a terça-feira de Carnaval, funcionando diariamente das 12h às 6h da manhã do dia seguinte.

As rotas são diretas e garantem agilidade: saindo do Shopping Paralela e do Salvador Norte Shopping, os foliões têm como destino principal a Barra, com desembarque na avenida Centenário, em frente ao Vitória Center.

Já quem embarca no Salvador Shopping possui duas opções de destino, podendo escolher entre a Barra ou Ondina, com parada próxima ao antigo colégio ISBA. Há ainda uma linha específica saindo do Salvador Norte Shopping para a região da Garibaldi e Vale do Canela, atendendo quem prefere o Circuito Osmar, no Campo Grande.

Enquanto o Expresso se prepara para iniciar as viagens na quinta-feira, o movimento hoje na cidade já é intenso devido ao Pipoco com Léo Santana. Para o evento de logo mais, o ideal é utilizar o transporte público regular ou aplicativos, já que as linhas exclusivas do Expresso são exclusivas para o período oficial da festa.

A recomendação da prefeitura é que o folião aproveite o dia de hoje para garantir seu cartão e créditos antecipadamente, evitando as filas que costumam se formar na abertura oficial do Carnaval.