Qual a sua música preferida neste Carnaval? Vote na enquete

O Carnaval ainda não começou, mas a pergunta já está na rua: qual vai ser a música do ano? Todo verão é assim. Antes do primeiro trio, algumas canções já se espalham, grudam no ouvido e começam a disputar espaço nos celulares, nas caixas de som e nas rodas de conversa.

Entre lançamentos pensados para a folia, apostas que crescem nas redes e artistas que sabem como ninguém embalar a festa, a disputa já está aberta.

Pensando nisso, o Portal A TARDE abriu votação para saber: qual é a sua música preferida neste Carnaval?

Confira as músicas preferidas do público em 2026

Ivete Sangalo — “Vampirinha”

Lançada oficialmente nas plataformas digitais em janeiro, Vampirinha não demorou a cair no gosto do público. A faixa marca mais uma parceria entre Ivete Sangalo e o compositor Samir Trindade, repetindo uma fórmula que já provou sua força em Macetando, um dos maiores hits do Carnaval de 2024.

Apresentada pela primeira vez no show de Réveillon, após um período em que a cantora vinha explorando um repertório mais voltado ao samba, a música viralizou quase instantaneamente. Ivete definiu a canção como uma “fuleiragem para dançar e se divertir”, apostando na leveza, no humor e na energia que sempre dialogaram com o Carnaval.

Léo Santana — “Desliza”

Léo Santana chega forte à disputa com música que já circula intensamente entre os foliões: Desliza A faixa aparece como aposta real para dominar o Carnaval de 2026.

Lançada ainda em maio de 2025, Desliza ganhou ainda mais força com a chegada do verão. A música já ultrapassa 70 milhões de streams no Spotify, figura no Top 15 da plataforma e soma mais de um milhão de reproduções diárias. O clipe também chama atenção, com mais de 88 milhões de visualizações, reforçando o alcance do hit.

Anitta — “Gostosin”

Destaque do EP Ensaios da Anitta, Gostosin rapidamente se tornou a faixa mais ouvida do projeto. A música ganhou impulso nas redes sociais a partir de coreografias replicadas por influenciadores e artistas, se consolidando como uma das principais trends do verão.

Em 2026, Anitta retoma a parceria com o Hitmaker, nome artístico de Wallace Vianna, na segunda parte do álbum de verão Ensaios da Anitta. Com Gostosin como carro-chefe, a cantora reforça sua estratégia de unir música, dança e presença digital para chegar com força ao Carnaval.

Daniela Mercury — “É Terreiro” (feat. Alcione)

Com quatro décadas de carreira e uma história profundamente ligada ao Carnaval, Daniela Mercury aposta em É Terreiro, parceria com Alcione gravada para o álbum Cirandaia. Inspirada na entidade Maria Padilha, a canção traz versos carregados de simbolismo, ancestralidade e força espiritual.

A música reafirma a identidade artística de Daniela, sempre conectada à cultura afro-brasileira. A presença de Alcione adiciona ainda mais peso e emoção à faixa, que aposta na representatividade e na intensidade para conquistar espaço na folia.

Claudia Leitte — “Plugin da Bagaceira”

Lançada em novembro dentro do EP Especiarias – Ato II, Plugin da Bagaceira surge como uma das apostas de Claudia Leitte para o Carnaval, ao lado de Mergulhando. A música já vem sendo apresentada em festivais e festas de fim de ano.

Com linguagem conectada ao universo digital, clima leve e refrão fácil, a faixa mira diretamente os circuitos carnavalescos e o público que busca diversão sem pausa, apostando em energia alta do começo ao fim.

Tony Salles — “Panamera”

Ritmo contagiante e letra fácil de decorar são os principais trunfos de Panamera, aposta de Tony Salles para embalar o verão. A música reúne elementos clássicos dos hits de festa e rapidamente caiu no gosto de quem não dispensa uma boa dança.

A estratégia de divulgação também chama atenção. O cantor vem espalhando a música por meio de flash mobs animados, realizados em pontos estratégicos e de grande circulação, aproximando ainda mais o público da canção.

Xanddy Harmonia — “Tá Uma Delícia” (feat. Henry Freitas)

As colaborações seguem em alta neste verão, e Xanddy Harmonia aposta nessa fórmula ao se unir a Henry Freitas em Tá Uma Delícia. A música mistura swing, romantismo e clima de festa, elementos que dialogam diretamente com o espírito do Carnaval.

Apresentada ao vivo nas duas edições da Melhor Segunda-Feira do Mundo, a canção levantou o público e mostrou potencial para crescer ainda mais ao longo da folia.

