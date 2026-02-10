Passista com nanismo se destaca e vira símbolo de inclusão no Carnaval

- Foto: Reprodução

A poucos dias do início do Carnaval, uma sambista já vem ganhando destaque nas redes sociais, devido ao talento, presença e representatividade. Atuante na Escola de Samba Unidos do Viradouro, Viviane Assis, 46, é uma pessoa com nanismo que, há alguns anos, tem mostrado que a festa vai além da folia e que pode ser feita com base na inclusão.

Em um vídeo em que aparece sambando durante um ensaio técnico realizado no último domingo, 8, ela mostra que a intimidade com a dança não tem relação com o tamanho.

Além de passista, Viviane é modelo, atriz, palestrante, ativista e dançarina. Antes de se dedicar ao samba, ela já atuou como bancária, auxiliar de produção, guia do bonde de Santa Teresa, no Rio de Janeiro.

Com a estatura de 1,25 metros e a condição de nanismo acondroplásico, Viviane não definiu limites para os sonhos e provou que a paixão pelo ritmo pode quebrar barreiras.

Com uma vida repleta de superação e reviravoltas, Vivi desafiou as expectativas e se tornou inspiração não só no Carnaval, mas na vida.

Enredo de escola de samba

Oriunda de família de sambistas e compositores, a passista começou a desfilar ainda no início da década de 1990. Já atuou na Mocidade, Porto da Pedra e Engenho de Dentro.

Em 2015, quando decidiu concorrer a uma vaga no concurso da Rainha do Carnaval do Rio, ela fez uma campanha e conseguiu que a Prefeitura modificasse o regulamento, abolindo, então, a exigência de altura mínima de 1,60m.



Sete anos depois, sua história de vida foi contada pela escola niteroiense Encanto da Ilha da Conceição. A agremiação do grupo principal de Niterói desfilou no dia 23 de abril no Caminho Niemeyer, o enredo "Vivi, a pequena notável do samba".

Fora do sambódromo

Nos palcos, ela já atuou em peças como “A Bela Adormecida” e “O Rapto da Branca de Neve”. Em filmes, participou de “2 de Mim” e “Candidato Honesto 2”. Além disso, marcou presença em novelas como "Travessia", da TV Globo e até mesmo em longa-metragens, como “Chapa Quente”.

Sua dedicação à arte da dança e seu compromisso como professora voluntária a levaram a ser homenageada no programa “Planeta Xuxa”.

Vivi é mãe de um jovem de 24 anos e avó de uma menina.