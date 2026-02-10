Ratos de Porão e mais: Palco do Rock anuncia atrações para o Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Após incertezas, as atrações do Palco do Rock, um dos espaços mais tradicionais do Carnaval de Salvador e presente na folia desde 1994, passaram a ser anunciadas no perfil oficial do evento no Instagram.

Até o momento, três bandas já foram confirmadas. Entre elas, Ratos de Porão, que vai se apresentar pela primeira vez na festa, e Malefactor — grupo formado em 1991 e que se consolidou como um dos maiores nomes do Underground Nacional.

O Palco do Rock acontece no Coqueiral da Praia de Piatã, de 14 a 17 de fevereiro, e é totalmente gratuito.

Confira atrações do Palco do Rock:

14 de fevereiro

Malefacto

16 de fevereiro

Vivendo do Ócio

17 de fevereiro

Ratos de Porão

A primeira banda anunciada foi Ratos de Porão, que tem mais de quatro décadas de trajetória. O grupo é um dos pilares do punk e hardcore nacional e é conhecida por suas letras contundentes, críticas sociais e apresentações intensas, que atravessam gerações e seguem conquistando novos fãs.

Ao longo da carreira, o grupo construiu reconhecimento internacional e se tornou símbolo de resistência dentro da cena rock brasileira.

Formado atualmente por João Gordo nos vocais, Jão na guitarra, Juninho no baixo e Boka na bateria, o Ratos de Porão mantém uma das formações mais sólidas e respeitadas do rock brasileiro.

Carnaval 2026

O Carnaval deste ano tem como tema “O Samba Nasceu Aqui”, em homenagem às raízes, à história e à força do samba na formação cultural da cidade. Os desfiles acontecem nos circuitos Osmar (Centro), Dodô (Barra/Ondina) e Batatinha (Pelourinho), além dos circuitos de bairro e palcos alternativos espalhados pela capital.

A abertura do Carnaval de Salvador 2026 acontece na quinta-feira, 12, a partir das 18h, no Campo Grande. O show de abertura, intitulado “A Rota do Samba”, reunirá artistas do gênero como Nelson Rufino, Batifun, Fernando Rufino, Mariene de Castro, Márcio Victor, Malê Debalê, Ganhadeiras de Itapuã, Roberto Mendes, Edil Pacheco, Taian Riachão, Gal do Beco, Juliana Ribeiro e Ju Moraes.

