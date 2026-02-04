SAIU!
Confira a programação completa do Carnaval de Salvador 2026
Veja quem se apresenta em cada dia do Carnaval de Salvador 2026 em todos os circuitos
Por Bianca Carneiro e Daniel Genonadio
Foi divulgada a programação oficial do Carnaval de Salvador 2026. A grade reúne blocos de corda, trios independentes, blocos afro e demais entidades que integram a maior festa de rua do planeta.
O carnaval deste ano traz como tema “O Samba Nasceu Aqui”, em homenagem às raízes, à história e à força do samba na formação cultural da cidade. Os desfiles acontecem nos circuitos Osmar (Centro), Dodô (Barra/Ondina) e Batatinha (Pelourinho), além dos circuitos de bairro e palcos alternativos.
Vale lembrar que a programação ainda pode sofrer ajustes pontuais, a pedido dos artistas ou por necessidades operacionais.
A abertura do carnaval de Salvador 2026 acontece na quinta-feira, 12, a partir das 18h, no Campo Grande. O show, intitulado “A Rota do Samba”, reunirá artistas do gênero como Nelson Rufino, Batifun, Fernando Rufino, Xanddy Harmonia. Mariene de Castro, Márcio Victor, Malê Debalê, Ganhadeiras de Itapuã, Roberto Mendes, Edil Pacheco, Taian Riachão, Gal do Beco, Juliana Ribeiro e Ju Moraes.
Na galeria abaixo você encontra todas as atrações, sejam pipocas ou blocos, que se apresentarão entre os dias 12 e 17 de fevereiro nos Circuitos Dodô e Osmar durante o Carnaval de Salvador 2026.
