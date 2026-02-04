Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAIU!

Confira a programação completa do Carnaval de Salvador 2026

Veja quem se apresenta em cada dia do Carnaval de Salvador 2026 em todos os circuitos

Bianca Carneiro e Daniel Genonadio

Por Bianca Carneiro e Daniel Genonadio

04/02/2026 - 10:07 h | Atualizada em 04/02/2026 - 13:19

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Carnaval deste ano traz como tema “O Samba Nasceu Aqui”
Carnaval deste ano traz como tema “O Samba Nasceu Aqui” -

Foi divulgada a programação oficial do Carnaval de Salvador 2026. A grade reúne blocos de corda, trios independentes, blocos afro e demais entidades que integram a maior festa de rua do planeta.

O carnaval deste ano traz como tema “O Samba Nasceu Aqui”, em homenagem às raízes, à história e à força do samba na formação cultural da cidade. Os desfiles acontecem nos circuitos Osmar (Centro), Dodô (Barra/Ondina) e Batatinha (Pelourinho), além dos circuitos de bairro e palcos alternativos.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que a programação ainda pode sofrer ajustes pontuais, a pedido dos artistas ou por necessidades operacionais.

A abertura do carnaval de Salvador 2026 acontece na quinta-feira, 12, a partir das 18h, no Campo Grande. O show, intitulado “A Rota do Samba”, reunirá artistas do gênero como Nelson Rufino, Batifun, Fernando Rufino, Xanddy Harmonia. Mariene de Castro, Márcio Victor, Malê Debalê, Ganhadeiras de Itapuã, Roberto Mendes, Edil Pacheco, Taian Riachão, Gal do Beco, Juliana Ribeiro e Ju Moraes.

Na galeria abaixo você encontra todas as atrações, sejam pipocas ou blocos, que se apresentarão entre os dias 12 e 17 de fevereiro nos Circuitos Dodô e Osmar durante o Carnaval de Salvador 2026.

/ 19
  • Pipoca - Ludmilla, Cheiro de Amor e Durval Lélys <br> <br> Blocos -Bloco Baby Léguas (Banda Cafuné), Bloco da Quinta (Bell Marques), Bloco Fissura (Tomate), Bloco Siri com Todi (Atalaia e Banda), Bloco Tô Ligado (Banda Papazoni), Bloco Uau / Eu Vou (Banda Babado Novo), Bloco Os Mascarados (Margareth Menezes), Bloco Cheiro / Yes (Banda Cheiro de Amor), Trio do Comcar (Atrações Variadas), Bloco Alô Inter (FitDance e convidados), Bloco Araketu (Banda Ara Ketu), Bloco Universitário (Banda Marana), Bloco Nova Saga (Makonnen Tafari), Bloco Banana Reggae (Thomé Vianna e Banda Ragga), Bloco BBG – Anos 80 (Banda BBG).
  • Pipoca - BaianaSystem, Igor Kannário e Daniela Mercury <br> <br> Blocos - Bloco Baby Léguas (Banda Cafuné), Bloco Vumbora (Bell Marques), Bloco Nana (Léo Santana), Bloco Fissura (Tomate), Bloco Tô Ligado (Banda Papazoni), Bloco Siri com Todi (Atalaia e Banda), Bloco Blow Out (Claudia Leitte), Bloco Timbalada (Timbalada), Eu Vou/Yes (Mari Antunes / Babado Novo), Bloco dos Vaqueiros (Tarcísio do Acordeon), Bloco Alô Inter (Atrações variadas / FitDance), Trio do Comcar (Atrações convidadas), Bloco Nu Outro (Banda Kart Love).
  • Pipoca - Saulo (Mirante do Camarote Salvador) <br> <br> Blocos - Bloco Coruja (Ivete Sangalo), Bloco Vumbora (Bell Marques), Bloco Eva (Banda Eva), Bloco do Nana (Léo Santana), Bloco Fissura (Tomate), Bloco Timbalada (Timbalada), Bloco O Vale (Alinne Rosa), Bloco Tô Ligado (Banda Papazoni), Bloco Siri com Todi (Atalaia e Banda), Bloco Tá Rindo de Q (Atrações de Samba/Pagode), Bloco Alô Inter (FitDance e convidados), Trio do Comcar (Atrações variadas), Bloco Ambiental Ecossistema (Atrações culturais e convidados), Bloco Alerta Prime (Vou Pro Sereno e convidados), Bloco Cheiro/Yes (Banda Cheiro de Amor).
  • Blocos - Bloco Olodum (Banda Olodum), Bloco Camaleão (Bell Marques), Bloco Fecundança (Atrações variadas / Pagodart), Bloco Largadinho (Claudia Leitte), Bloco Daquele Jeito / Bloco da Torcida (Xanddy Harmonia), Bloco Me Abraça (Durval Lelys), Bloco Crocodilo (Daniela Mercury), Bloco Praieiro (Banda Jammil), Cortejo Afro (Grupo Cortejo Afro e convidados), Bloco Ecológico Meio Ambiente (Atrações culturais), Trio do Comcar (Atrações variadas), Bloco Te Te Tê (Atrações de Samba/Pagode), Bloco A Mulherada (Banda A Mulherada), Bloco Universitário (Atrações variadas).
  • Pipoca - Luiz Caldas e Daniela Mercury <br> <br> Blocos - Bloco Coruja (Ivete Sangalo), Bloco Vumbora (Bell Marques), Bloco Eva (Banda Eva), Bloco do Nana (Léo Santana), Bloco Fissura (Tomate), Bloco Timbalada (Timbalada), Bloco O Vale (Alinne Rosa), Bloco Tô Ligado (Banda Papazoni), Bloco Siri com Todi (Atalaia e Banda), Bloco Tá Rindo de Q (Atrações de Samba/Pagode), Bloco Alô Inter (FitDance e convidados), Trio do Comcar (Atrações variadas), Bloco Ambiental Ecossistema (Atrações culturais e convidados), Bloco Alerta Prime (Vou Pro Sereno e convidados), Bloco Cheiro/Yes (Banda Cheiro de Amor).Bloco Coruja (Ivete Sangalo), Bloco Camaleão (Bell Marques), Bloco Filhos de Gandhy (Banda Gandhy), Bloco Filhas de Gandhy (Banda Filhas de Gandhy), Bloco Me Abraça (Durval Lelys), Bloco Daquele Jeito / Bloco da Torcida (Xanddy Harmonia), Bloco Crocodilo / Vem Comigo (Daniela Mercury), Bloco Cortejo Afro (Grupo Cortejo Afro e convidados), Bloco Vem Sambar (Atrações de Samba), Projeto Especial Vem Sambar Salvador / Trio do Samba (Grupos de Samba convidados), Trio do Comcar (Atrações variadas), Bloco Ecológico Meio Ambiente (Atrações culturais), Bloco Praieiro (Banda Jammil), Bloco Jaké (Banda Jaké e convidados), Bloco Te Te Tê (Atrações de Samba/Pagode), Bloco Muzenza (Banda Muzenza), Bloco Malê Debalê (Banda Malê Debalê).
  • Pipoca - <br> <br> Blocos - Bloco Camaleão (Bell Marques), Bloco Largadinho (Claudia Leitte), Bloco Jaké (Banda Jaké e convidados), Bloco Banana Reggae (Thomé Vianna e Banda Ragga), Bloco Praieiro (Banda Jammil), Bloco Fissura (Tomate), Bloco Malê Debalê (Banda Malê Debalê), Bloco A Mulherada (Banda A Mulherada), Bloco Tê Tê Tê (Atrações de Samba/Pagode), Trio do Comcar (Atrações variadas), Bloco As Exclusivas LGBTQI+ (Atrações variadas e DJs), Bloco Universitário (Atrações variadas).
  • Abertura do Carnaval às 18h - Nelson Rufino, Fernando Rufino do Batifun, Mariene de Castro, Márcio Victor, Malê Debalê, Ganhadeiras de Itapuã, Roberto Mendes, Edil Pacheco, Taian Riachão, Gal do Beco, Juliana Ribeiro, Illy, Edcity, Tonho Matéria, Chocolate e Tia Ivone da Bahia. <br> <br> Pipoca - Xanddy Harmonia, Luiz Caldas, Daniela Mercury e Mudei de Nome <br> Blocos - Cortejo do Samba (Mariene de Castro e convidados), A Mulherada (Banda A Mulherada), Alerta Geral (Fundo de Quintal, Arlindinho, Fred Camacho, Anderson Bombom e Davi), Pagode Total (É o Tchan), Amor e Paixão (Nelson Rufino e convidados), Bloco Afro Mangaggá (Banda Mangaggá), Bloco Capoeira (Mestre Tonho Matéria), Afro Bankoma (Banda Bankoma), Proibido Proibir (Banda Katulê e convidados), Bloco Fogueirão (Jorge Fogueirão e convidados), Samba e Folia (Atrações de Samba), Trio do Comcar (Atrações variadas), Samba Terramar (Atrações de Samba), Reggae O Bloco (Banda de Reggae convidada).
  • Pipoca - Filhos de Jorge <br> <br> Blocos - Polimania (Atrações variadas), Exclusiva do Samba (Grupo Samba de Respeito e convidados), Bloco dos Servidores (Banda Filhos de Jorge), Alvorada (Banda Alvorada e convidados), Reduto do Samba (Atrações de Samba), Olodum (Banda Olodum), Cortejo Afro (Grupo Cortejo Afro e convidados), Filhos de Marujo (Banda Filhos de Marujo), Samba Popular (Atrações de Samba), Agente Faz Saúde (Atrações variadas), As Transformistas (Atrações e performances), Soweto (Grupo Soweto), Trio do Comcar (Atrações variadas), BBG – Big Bloco do Guetho (Banda BBG), Os Negões (Banda Os Negões e convidados), Jogo de Ifá (Banda Jogo de Ifá).
  • Pipoca - BaianaSystem <br> <br> Blocos Infantis - Algodão Doce (Carla Perez), Todo Menino é um Rei (Lazinho do Olodum e convidados), Pequeno Príncipe de Airá (Banda Banda de Airá), Ibeji (Banda Ibeji), Zun Zun Mel (Atrações infantis), Happy (Tio Elétrico), Gatos e Gatas (Atrações infantis). <br> Programação Geral - Didá (Banda Feminina Didá), Bloco da Saudade (Banda da Saudade), As Muquiranas (La Fúria), Canelight (Atrações de samba), Projeto Especial Alegria, Alegria! Viva o Carnaval da Bahia! (Alexandre Peixe), Bola Cheia (Atrações variadas), Trio Armandinho, Dodô e Osmar (Banda Armandinho, Dodô e Osmar), Me Deixe à Vontade (Edu Casanova), Baby Léguas (Banda Cafuné), As Kuviteiras (Banda Oh Polêmico), Vem Sambar (Atrações de samba), Muzenza (Banda Muzenza), Malê Debalê (Banda Malê Debalê), Amigos do Cajá (Atrações de samba e pagode), Projeto Especial Bloco da Mobilidade (Atrações convidadas), Trio do Comcar (Atrações variadas), Afro Bankoma (Banda Bankoma), Mundo Negro (Banda Mundo Negro), Jaké (Banda Jaké), Afinidade (Atrações de samba), Q Felicidade (Atrações variadas), Tô Aê (Atrações de pagode), Ilê Aiyê (Band'Aiyê), Araiyê (Banda Araiyê).
  • Blocos Infantis - Algodão Doce (Carla Perez), Ibeji (Banda Ibeji), Exclusiva Infantil (Atrações infantis), Rataplan (Banda Rataplan), Zun Zun Mel (Atrações infantis), Yayá Muxima (Atrações infantis e percussão). <br> <br> Programação Geral - Bloco dos Pierrots (Banda Os Pierrots), Intercomanches do Pelô (Banda Intercomanches), Apaches (Banda Apaches e convidados), Muquisamba (Escandurras), Trio do Comcar (Atrações variadas), As Suburbanas (Atrações de pagode), Os Negões (Banda Os Negões), 100 Censura (Banda 100 Censura), Banana Reggae (Thomé Vianna e Banda Ragga), Frenesi (Atrações variadas), Projeto Especial Pipoca do Reggae (Atrações convidadas do Reggae), Blocão da Liberdade (Atrações de percussão), Ambiental Ecossistema (Atrações culturais), Bloco Pipoca da Diversidade (DJs e artistas LGBTQI+), Ei Psiu – Respeite a Diversidade (Atrações variadas), Bloco Meu Samba (Grupos de Samba convidados).
  • Pipoca - Igor Kannário e Banda Mel <br> <br> Blocos Infantis - Comanches (Banda Comanches Kids), Zum Zum Mel (Atrações infantis), Estrela Kids (Atrações infantis e convidados). <br> <br> Programação Geral - Projeto Especial Animou Geral (Atrações variadas), Didá (Banda Feminina Didá), Bloco da Saudade (Banda da Saudade), As Muquiranas (Psirico), Intermudança do Garcia (Atrações de Samba e Sopro), As Kuviteiras (Robyssão), Projeto Especial Nelson Rufino (Nelson Rufino), Trio do Comcar (Atrações variadas), Arrastão do Mutantes (Atrações de pagode), Bloco 2 da Gira (Atrações afro-culturais), Ilê Aiyê (Band'Aiyê), Milenar (Banda Milenar), Bloco Amigos do Cajá (Atrações de samba), Malê Debalê (Banda Malê Debalê), Celebração na Palma da Mão (Grupos de Samba), Afro Reggae Bahia (Atrações de reggae), Kaiyala da Bahia (Banda Kaiyala).
  • Pipoca - BaianaSystem, Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Mudei de Nome <br> <br> Blocos - Rataplan (Banda Rataplan), Vamos Nessa (Atrações de Samba e Pagode), Bloco dos Pierrots (Banda Os Pierrots), Olodum (Banda Olodum), Muquiranas (Parangolé), Intercomanche do Pelô (Banda Intercomanches), Vem Sambar Salvador (Grupos de Samba convidados), Trio do Comcar (Atrações variadas), Muzenza (Banda Muzenza), Four Days (Atrações de Samba e Pagode), Filhos do Congo (Banda Filhos do Congo), Ilê Aiyê (Band'Aiyê), 100 Censura (Banda 100 Censura), Tá Rindo de Q (Atrações de Samba).
  • Dj Tsant, Afrobapho, Freguesia, Latty, Sammy Dreams, Victor Gonzalez, Fabão, Telefunksoul, Felipe Poeta, Odilon, Davi Wav, Wall Cardozo, Bruxa Braba, Mequetreff, George Ferreira, Caio Prince, Paulilo, Dj Molina, Dj Santz, Igor Serravale, Dj Preta, Batekoo, Nola Criola.
  • Rumplezz, Sarajane, Marcia Freire, Serginho Pimenta, Nessa e Tiri, Cacau com Leite, Elaine Fernandes, Pedro Chamusca, Ana Mameto, Trikciq, Filomena Bagaceira, Adão Negro, Armandinho (Irmãos Macedo), Flaviana, Àttøøxxá, Wil Carvalho, Negra Cor, Majur, Gabriel Mercury, Bailinho de Quinta, Emanuelle Araujo, Larissa Luz, O Quadro.
  • Rachel Reis, Carla Cristina, Catia Guimma, Jorge Zarath, Alobened Airam, Paulinho Boca, Geronimo, Vandal, Hiran, Baby do Brasil, Gabriel Mercury, Cid Guerreiro, Afrocidade, Magary Lord, Luedji Luna, Quabales, Larissa Luz, Majur, Pepeu Gomes + Vivendo.
  • Lutte, Afrocidade, Pretos do Bairro, J Eskine, O Quadro, Edoux, Maya, Nelma Marks, Banda Cativeiro, Ifá, João Merin + Banda Reverbação, Trikciq, Rachel Reis, Duda Diamba, Makonnen Tafari, Kamaphew Tawa, Banda Conexão Rasta.
  • Gal do Beco, Banda Raça Pura, Jaguarana, Lino Cerqueira, Miskuta, Chocolate da Bahia, Edil Pacheco, Monica Sangalo, Viola de Doze, Banda Leva Samba, Sambaiana, Lary, Lui, Gang do Samba, Banda Revolusamba.
  • Tenisson Delrey, Banda Reflexus, Eletricaz, Serginho Pimenta, Sarajane, Marcia Castro, Didengo Checar, Carina Tapajós, Gilmelândia, Emanuelle Araujo, Bailinho de Quinta, Robson Morais, Ellen Wilson, Seuilsom, Zé Paulo, Paulinho Boca, Ana Mameto, Tonho Matéria, Catia Guimma, Marcia Short, Wil Carvalho, Wilson Café, Pepeu Gomes, Amanda Santiago, Negra Cor, Dan Miranda, Carla Visi, Marcionilio Prado, Maestro Sergio Benutti, Maestro Zeca Freitas, Maestro Fred Dantas, Maestro Paulo Primo.
  • LIBERDADE - Tay Agazzi, Pagodart, Patrick Levi, Bruninho, Banda a Patroa, Vixe Mainha, André & Mauro, Nadjane, Kart Love, Berguinho, Rafa Lemos, Juanzinho, Dois Amores, Flor de Maracujá, U Tal do Xote, Lazzo Matumbi, La Furia, Lukas Lima, Boteco das Amigas, Raneychas, Rafinha Asas, Gui de Paula, Andre Ramon, Me Beija. <br> <br> PERIPERI - Somos Cinco, Rafa Lemos, Juanzinho, Melaço de Cana, Kart Love, É o Tchan, Renanzinho CBX, Banda Pra Casar, Lucas Tibério, Chupando Halles, Rock Salles, Afrodisíaco, Banda Maria Odete, Pedro Libe, Dois Amores, Isaque Gomes, Duas Medidas, TK, Breno Casagrande, Samba do Lu, Isqueminha, Blackstyle, Linnoy. <br> <br> PAU DA LIMA - TK, Seu Maxixe, U Tal do Xote, The Play, Pericles, Jaldo Rodrigues, Somos Cinco, Lambaloca, Seuilsom, Miskuta, Virgilio, Patrick Levi, Elaine Fernandes, Gang do Samba, Roberto Viana. <br> <br> PLATAFORMA - A Vingadora, Gabriel Fidelis, Rock Salles, Renanzinho CBX, Viviane Tripodi, Uel, Breno Casagrande, Chupando Halles, André & Mauro, Gui Vieira, Lucas Tibério, Danniel Vieira, Larissa Marques, Berguinho, Os Polêmicos, Cangaia de Jegue, Buck Jones, Lambaloca, Flor de Maracujá, Lari, Boteco das Amigas, Raneychas, Forró do Tico, Pipoco do Trovão. <br> <br> BOCA DO RIO - Laskine, Guig Ghetto, Vixe Mainha, Duda Diamba, PH 10, Larissa Gomes, Jorge Zarath, The Play, Larissa Marques, Afrodisíaco, Simone Morena, Aila Menezes, Vinny Nogueira, Marcia Freire, Duas Medidas, Virgilio, Diego Moraes, O Caça, Andre Ramon, Pipoco do Trovão, O Poeta, Marcia Castro, Mambolada, Pagode do Belito. <br> <br> ITAPUÃ - Dan Valente, Felipe Escandurras, PH 10, Gabriel Fidelis, Danniel Vieira, Rode Torres, Pedro Libe, Levi Alvin, Tay Agazzi, Jaldo Rodrigues, 100 Parea, Duas Medidas, Diego Moraes, Buck Jones, O Caça, Marcia Freire, Vinny Nogueira, O Poeta, Blackstyle, Pagode do Belito, Max Diferenciado, Samba do Lu, Rafinha Asas. <br> <br> CAJAZEIRAS - Bruninho, Timbalada, Larissa Gomes, Forró do Tico, Laskine, Seu Maxixe, Robson Morais, Targino Godim, 100 Parea, Melaço de Cana, Adão Negro, Mambolada, Banda Pra Casar, Isaque Gomes, Dan Valente, Wilsinho, Guga Meyra, Gui de Paula, A Dama, Banda a Patroa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Carnaval 2026 Carnaval de Salvador circuitos de carnaval

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carnaval deste ano traz como tema “O Samba Nasceu Aqui”
Play

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

Carnaval deste ano traz como tema “O Samba Nasceu Aqui”
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Carnaval deste ano traz como tema “O Samba Nasceu Aqui”
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Carnaval deste ano traz como tema “O Samba Nasceu Aqui”
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

x