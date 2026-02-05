Vai ter Palco do Rock no Carnaval? Veja o que foi confirmado

Palco do Rock está presente na folia desde 1994 - Foto: Denise Salazar | Ag. A Tarde

A falta de um anúncio oficial sobre o Palco do Rock, um dos espaços mais tradicionais do Carnaval de Salvador e presente na folia desde 1994, chamou a atenção, e gerou questionamentos, durante a divulgação da programação oficial do Carnaval 2026.

A ausência foi sentida principalmente por fãs do gênero, que costumam ter o palco como referência fora dos circuitos de trios.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o Palco do Rock está confirmado, mas as atrações ainda estão em fase final de negociação. A expectativa é que os nomes sejam divulgados nos próximos dias, o que explica a falta de detalhes no primeiro anúncio oficial.



O Palco do Rock segue nos planos da organização do Carnaval e deve manter sua proposta de diversidade musical, historicamente associada à cena alternativa e ao rock local e nacional, com a proposta de dar visibilidade a bandas underground e artistas fora do circuito comercial, característica que marcou a trajetória do espaço ao longo dos anos.

Carnaval 2026

O Carnaval deste ano tem como tema “O Samba Nasceu Aqui”, em homenagem às raízes, à história e à força do samba na formação cultural da cidade. Os desfiles acontecem nos circuitos Osmar (Centro), Dodô (Barra/Ondina) e Batatinha (Pelourinho), além dos circuitos de bairro e palcos alternativos espalhados pela capital.

A abertura do Carnaval de Salvador 2026 acontece na quinta-feira, 12, a partir das 18h, no Campo Grande. O show de abertura, intitulado “A Rota do Samba”, reunirá artistas do gênero como Nelson Rufino, Batifun, Fernando Rufino, Mariene de Castro, Márcio Victor, Malê Debalê, Ganhadeiras de Itapuã, Roberto Mendes, Edil Pacheco, Taian Riachão, Gal do Beco, Juliana Ribeiro e Ju Moraes.

