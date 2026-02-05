Bloco da Saudade comemora 40 anos com três dias de festa em Salvador

Tema escolhido para esse ano traz referência ao aniversário do bloco - Foto: Divulgação

O Bloco da Saudade completa 40 anos em 2026. Neste Carnaval, serão mais de 1.400 associados seguindo a banda composta por 130 músicos de sopro e percussão. O tema escolhido para esse ano traz referência aos 40 anos do bloco: ‘O Jubileu de Esmeralda na passarela do samba!’

Vencedor do Troféu Castro Alves em 2009 como o mais feliz da avenida, o bloco promete levar muita folia e música com sua banda de sopro e percussão. O grupo embala foliões e associados de todas as gerações com sambas clássicos e músicas da MPB, resgatando a essência do verdadeiro carnaval de rua.

Carnaval 2026

As cores da fantasia neste ano são o verde, que remete ao Jubileu de Esmeralda, o vermelho, representando a paixão pelo samba e pelo carnaval, e o branco da fé que abre os caminhos. O figurino é completado pelo chapéu Panamá, clássico e elegante, adornado com uma fita exclusiva do Jubileu de Esmeralda, criada especialmente para os 40 anos.

Três dias de desfile

Em 2026, serão três dias de desfile. Dois do Circuito Osmar (Campo Grande) ao Pelourinho e outro do Santo Antônio Além do Carmo ao Pelourinho.

A fantasia pode ser adquirida por R$ 430,00 no PIX ou cartão em até 5x, através dos telefones (71) 98141-0026 e (71) 98828-2236, que também são contatos de WhatsApp.

Ensaios

Para este ano, o Bloco da Saudade programou dois ensaios gerais antes do Carnaval. Um deles aconteceu no último sábado, 31 de janeiro, no bairro da Saúde. O próximo será neste domingo, 8, com concentração às 16h no fim de linha do Resgate.