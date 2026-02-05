Famosa bebida de Carnaval pode provocar mal súbito; entenda o risco

Siga o A TARDE no Google

A uma semana do Carnaval de Salvador, foliões do mundo inteiro se preparam para uma intensa maratona de festas. No momento, marcado pela folia, música e curtição, é necessário tomar cuidado com os excessos, para manter a alegria do início ao fim.

Aparentemente inofensiva em meio ao calor intenso, a mistura de álcool e energético, combinação comum nos eventos do verão baiano, pode causar arritmias, desidratação e colapsos cardíacos.

Popular entre jovens e adultos que querem aproveitar por horas virar a noite festejando, a mistura pode mascarar os efeitos do álcool e provocar desde mal-estar súbito e até complicações cardíacas graves.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o consumo abusivo de álcool está associado a mais de três milhões de mortes por ano no mundo, muitas delas relacionadas a eventos cardiovasculares.

Estudos internacionais apontam que a associação com energéticos aumenta de forma significativa o risco de taquicardia, arritmias e picos de pressão arterial, sobretudo em ambientes de calor intenso e esforço físico prolongado, como ocorre durante o Carnaval.

Entenda o efeito da bebida no organismo

Segundo a cardiologista Marianna Andrade, coordenadora do serviço de Cardiologia do Hospital Mater Dei Salvador (HMDS), o maior perigo da mistura está no efeito mascarador do energético.

“A cafeína e outros estimulantes fazem a pessoa se sentir mais desperta, reduzindo a percepção da embriaguez. Isso leva ao consumo excessivo de álcool, sem que o organismo consiga sinalizar seus limites”, explica.

A médica alerta que o impacto sobre o coração pode ser imediato, pois a combinação aumenta a frequência cardíaca, eleva a pressão arterial e favorece arritmias, inclusive em pessoas jovens e sem diagnóstico prévio de doença cardíaca.

Os riscos se intensificam devido às longas horas em pé, desidratação, pouco descanso e exposição ao calor, que elevam o estresse cardiovascular.

“O álcool já desidrata. Associado ao energético, o efeito é potencializado, comprometendo a circulação e sobrecarregando o coração”, destaca Marianna Andrade.

Casos de desmaios, palpitações, dor no peito, falta de ar e crises de ansiedade são comuns nos serviços de emergência nesse período.

Como curtir a folia com mais segurança?

De acordo com a especialista, é possível aproveitar o Carnaval sem comprometer a saúde, adotando medidas simples:

Evitar a mistura de álcool com energético;

Intercalar o consumo de bebida alcoólica com água;

Boa alimentação;

Respeitar os limites;

Descansar bem.

"A folia deve terminar em boas lembranças, não em atendimento de emergência. Cuidar do coração também faz parte do Carnaval”, conclui a médica.

