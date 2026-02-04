Governo investe R$ 110 milhões e mobiliza 36 mil profissionais para o Carnaval

Anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Governo da Bahia lançou, nesta quarta-feira, 4, o conjunto de ações e serviços que serão ofertados durante o Carnaval da Bahia 2026, com foco na proteção, assistência e valorização dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam na festa. O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues, ao lado do vice-governador e coordenador do Carnaval 2026, Geraldo Júnior, na Praça Quincas Berro D’Água, no Centro Histórico de Salvador, marcando o início oficial da operação estadual para a maior festa popular do país, que acontece em mais de 150 municípios baianos.

Com o tema “Carnaval da Bahia. Um estado de alegria”, a atuação do Estado envolve a integração de diversas secretarias e órgãos, com serviços nas áreas de segurança pública, saúde, cultura e garantia de direitos. Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, a prioridade é assegurar um carnaval seguro, inclusivo e atento a situações de violência e discriminação.

Durante o evento, que contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, o governador assinou o decreto que autoriza a aplicação de R$ 15 milhões em recursos de incentivo fiscal, no âmbito do Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural (FAZCultura). As inscrições de projetos e atividades culturais serão realizadas por meio eletrônico, conforme calendário a ser divulgado pela Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA). Na ocasião, também foram feitas entregas simbólicas de barracas para ambulantes que atuarão no Carnaval do Pelô 2026.

O vice-governador e coordenador do Carnaval da Bahia, Geraldo Júnior, destacou a abrangência das ações. “As ações do Estado chegam em Salvador e mais de 150 municípios. Estamos trabalhando de forma integrada para oferecer um carnaval de acolhimento, de proteção social, com geração de emprego e renda, movimentação da economia e segurança para quem trabalha e para o folião”, afirmou.

Segurança pública

Na área da segurança, o Governo do Estado investirá R$ 110 milhões para a proteção de baianos e turistas em todo o território baiano. Do total, R$ 86 milhões serão aplicados em Salvador, R$ 6,8 milhões na Região Metropolitana e R$ 17,6 milhões nas festas do interior. A operação contará com 36 mil profissionais, entre policiais, peritos e bombeiros, além do uso de tecnologia, com 5 mil câmeras de monitoramento, sendo 1.346 com reconhecimento facial para a identificação de foragidos da Justiça.

A Polícia Militar atuará com a Operação Folia e Paz, que prevê abordagens em pontos de ônibus, portais de acesso com cães farejadores e ações voltadas ao acolhimento de turistas, proteção às mulheres, combate à intolerância religiosa e apoio psicossocial aos profissionais em serviço.

Trabalho, renda e sustentabilidade

As ações voltadas ao emprego, renda e inclusão social serão intensificadas com o projeto “Meu Corre Decente: Trabalho Decente e Solidário na Folia”, que recebe investimento superior a R$ 8,5 milhões. A iniciativa deve beneficiar cerca de oito mil trabalhadores em Salvador, entre catadores de resíduos, músicos, cordeiros e ambulantes.

Entre os serviços previstos estão a implantação de Centrais de Convivência, com espaços para alimentação, descanso e higienização, além da distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para catadores. O projeto inclui ainda o Ecofolia Solidária, que garante a destinação adequada dos resíduos e reforça a sustentabilidade durante a festa.

Direitos, acolhimento e proteção social

No campo da garantia de direitos, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) coordenará o Plantão Integrado dos Direitos Humanos nos principais circuitos do Carnaval, além da campanha “Respeito é Nosso Direito”, voltada ao enfrentamento de violações e violências.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) atuará com equipes itinerantes e o programa Corra pro Abraço, que oferece atendimento e kits de cuidado à população em situação de vulnerabilidade. A secretária Fabya Reis destacou o foco nos trabalhadores da festa. “Vamos garantir segurança alimentar e nutricional para trabalhadores e trabalhadoras do Carnaval, catadores, ambulantes e cordeiros, reconhecendo o papel fundamental dessas pessoas para a realização da festa”, afirmou.

A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) desenvolverá ações de enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa, com postos fixos nos circuitos Osmar e Dodô, unidades móveis do Centro de Referência Nelson Mandela (CRNM) e iniciativas culturais, como o mini trio Pipoca das Pretas.

Proteção às mulheres

Por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), o Governo da Bahia reforçará ações de proteção e enfrentamento à violência contra as mulheres em Salvador e em 11 municípios do interior. Entre as iniciativas estão a campanha “Oxe, me respeite!”, voltada ao combate ao assédio e à importunação sexual, e as Tendas Oxe, Me Respeite, que oferecem acolhimento e encaminhamento à Casa da Mulher Brasileira.

Outro destaque é o projeto Cuidar de Quem Cuida, voltado às trabalhadoras do Carnaval, como catadoras, cordeiras e ambulantes, com serviços de bem-estar e cuidado.

“Estamos com toda estrutura à disposição para ficarmos de olho em qualquer situação de preconceito, ameaça ou violência contra as mulheres, contra o povo negro, comunidade LGBT, e também cuidando de quem trabalha: os ambulantes, catadores, profissionais da imprensa. É o carnaval do Brasil e do mundo, mas é o Carnaval do Cuidado”, afirmou Jerônimo.

