HOME > CARNAVAL
CENTRO HISTÓRICO

Chico César, Criolo e mais: veja as atrações do Carnaval no Pelourinho

Anúncio oficial da programação foi feito nesta quarta-feira, 4

Gustavo Nascimento e Franciely Gomes

Por Gustavo Nascimento e Franciely Gomes

04/02/2026 - 21:04 h | Atualizada em 04/02/2026 - 21:20

Carnaval do Pelourinho
Carnaval do Pelourinho -

As atrações gratuitas do Carnaval de 2026 no Pelourinho foram anunciadas nesta quarta-feira, 4, pelo Governo do Estado. O anúncio da programação foi realizado na Praça Quincas Berro D'Água, no Centro Histórico de Salvador, local conhecido como reduto do samba baiano.

A cerimônia contou com a presença de autoridades como o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, além de artistas como Armandinho e os Irmãos Macêdo.

Leia Também:

Carnaval: veja quem Carla Cristina convidou para o trio em Salvador
Guia para turistas no Carnaval de Salvador
Ambulantes terão proteção extra no Carnaval de Salvador; entenda

Entre as principais atrações confirmadas estão Criolo, Chico César e Sandrá de Sá.

Confira todas as atrações divulgadas

  • Sine Calmon e Morrão Fumegante
  • Márcia Castro
  • Dan Miranda
  • Escandurras
  • Uel
  • Claudia Cunha
  • Gal do Beco
  • Filomena Bagaceira
  • Ifá, Alissa Sanders e João Teoria
  • Jorge Zárath
  • Sambaiana
  • Paulinho Boca
  • Motumbá
  • Igor Serravale
  • Juan e Ravena
  • Lukas Miranda
  • Juliana Ribeiro
  • Criolo
  • Aiace
  • Raimundo Sodré
  • Aloísio Menezes
  • Líllica Rocha
  • Gabriel Mercury
  • Aila Menezes
  • Thathi
  • Matilde Charles
  • Luciano Calazans
  • Rachel Reis (convida Os Gilson)
  • Majur
  • Trinca do Samba
  • Batifun
  • Larissa Luz
  • As Ganhadeiras de Itapuã
  • Pepeu Gomes e Davi Moraes
  • Mariene de Castro
  • Bailinho de Quinta
  • Jammil
  • Os Garotin
  • Chico César
  • Banjo Novo
  • Amanda Santiago
  • Nação Zumbi
  • Filhos de Jorge
  • Luedji Luna
  • CBX
  • Adão Negro
  • Lazzo Matumbi
  • Gerônimo
  • Sarajane
  • Pierre Onassis
  • Edu Casanova
  • AfroCidade (convida Duquesa)
  • Márcia Short
  • Tonho Matéria
  • Nelson Rufino (convida Sandra de Sá)
  • Magary
  • Márcia Freire
  • Carla Cristina
  • Ana Mametto
  • Carla Visi

Além desses artistas de peso, o programação também inclui a presença de grupos como a Orquestra Reggae de Cachoeira, a Orquestra Santo Antônio e o Quabales, que convida MV Bill.

carnaval Chico César Criolo eventos Bahia Música baiana pelourinho

