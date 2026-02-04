Chico César, Criolo e mais: veja as atrações do Carnaval no Pelourinho

Siga o A TARDE no Google

Carnaval do Pelourinho - Foto: Ulisses Dumas | GOVBA

As atrações gratuitas do Carnaval de 2026 no Pelourinho foram anunciadas nesta quarta-feira, 4, pelo Governo do Estado. O anúncio da programação foi realizado na Praça Quincas Berro D'Água, no Centro Histórico de Salvador, local conhecido como reduto do samba baiano.

A cerimônia contou com a presença de autoridades como o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, além de artistas como Armandinho e os Irmãos Macêdo.

Entre as principais atrações confirmadas estão Criolo, Chico César e Sandrá de Sá.

Confira todas as atrações divulgadas

Sine Calmon e Morrão Fumegante

Márcia Castro

Dan Miranda

Escandurras

Uel

Claudia Cunha

Gal do Beco

Filomena Bagaceira

Ifá, Alissa Sanders e João Teoria

Jorge Zárath

Sambaiana

Paulinho Boca

Motumbá

Igor Serravale

Juan e Ravena

Lukas Miranda

Juliana Ribeiro

Criolo

Aiace

Raimundo Sodré

Aloísio Menezes

Líllica Rocha

Gabriel Mercury

Aila Menezes

Thathi

Matilde Charles

Luciano Calazans

Rachel Reis (convida Os Gilson)

Majur

Trinca do Samba

Batifun

Larissa Luz

As Ganhadeiras de Itapuã

Pepeu Gomes e Davi Moraes

Mariene de Castro

Bailinho de Quinta

Jammil

Os Garotin

Chico César

Banjo Novo

Amanda Santiago

Nação Zumbi

Filhos de Jorge

Luedji Luna

CBX

Adão Negro

Lazzo Matumbi

Gerônimo

Sarajane

Pierre Onassis

Edu Casanova

AfroCidade (convida Duquesa)

Márcia Short

Tonho Matéria

Nelson Rufino (convida Sandra de Sá)

Magary

Márcia Freire

Carla Cristina

Ana Mametto

Carla Visi

Além desses artistas de peso, o programação também inclui a presença de grupos como a Orquestra Reggae de Cachoeira, a Orquestra Santo Antônio e o Quabales, que convida MV Bill.