CENTRO HISTÓRICO
Chico César, Criolo e mais: veja as atrações do Carnaval no Pelourinho
Anúncio oficial da programação foi feito nesta quarta-feira, 4
Por Gustavo Nascimento e Franciely Gomes
As atrações gratuitas do Carnaval de 2026 no Pelourinho foram anunciadas nesta quarta-feira, 4, pelo Governo do Estado. O anúncio da programação foi realizado na Praça Quincas Berro D'Água, no Centro Histórico de Salvador, local conhecido como reduto do samba baiano.
A cerimônia contou com a presença de autoridades como o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, além de artistas como Armandinho e os Irmãos Macêdo.
Entre as principais atrações confirmadas estão Criolo, Chico César e Sandrá de Sá.
Confira todas as atrações divulgadas
- Sine Calmon e Morrão Fumegante
- Márcia Castro
- Dan Miranda
- Escandurras
- Uel
- Claudia Cunha
- Gal do Beco
- Filomena Bagaceira
- Ifá, Alissa Sanders e João Teoria
- Jorge Zárath
- Sambaiana
- Paulinho Boca
- Motumbá
- Igor Serravale
- Juan e Ravena
- Lukas Miranda
- Juliana Ribeiro
- Criolo
- Aiace
- Raimundo Sodré
- Aloísio Menezes
- Líllica Rocha
- Gabriel Mercury
- Aila Menezes
- Thathi
- Matilde Charles
- Luciano Calazans
- Rachel Reis (convida Os Gilson)
- Majur
- Trinca do Samba
- Batifun
- Larissa Luz
- As Ganhadeiras de Itapuã
- Pepeu Gomes e Davi Moraes
- Mariene de Castro
- Bailinho de Quinta
- Jammil
- Os Garotin
- Chico César
- Banjo Novo
- Amanda Santiago
- Nação Zumbi
- Filhos de Jorge
- Luedji Luna
- CBX
- Adão Negro
- Lazzo Matumbi
- Gerônimo
- Sarajane
- Pierre Onassis
- Edu Casanova
- AfroCidade (convida Duquesa)
- Márcia Short
- Tonho Matéria
- Nelson Rufino (convida Sandra de Sá)
- Magary
- Márcia Freire
- Carla Cristina
- Ana Mametto
- Carla Visi
Além desses artistas de peso, o programação também inclui a presença de grupos como a Orquestra Reggae de Cachoeira, a Orquestra Santo Antônio e o Quabales, que convida MV Bill.
