Guia para turistas no Carnaval de Salvador

Salvador deve receber mais de 1,2 milhão de turistas no período - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Já foi iniciada a contagem regressiva para a melhor festa do ano: o Carnaval de Salvador. Neste ano, a folia baiana acontece de 12 a 17 de fevereiro e deve receber mais de 1,2 milhão de turistas no período.

Reconhecida nacionalmente por unir inúmeras atrações musicais, trios elétricos, blocos de rua e cortejos em um único lugar, Salvador é um dos principais destinos turísticos para se viajar na época, perdendo apenas para o Rio de Janeiro (RJ).

Por que o Carnaval de Salvador é diferenciado?

No Carnaval, a cidade conta com três grandes circuitos, todos em áreas diferentes, mas circunvizinhas: O Circuito Dodô (Barra/Ondina); Circuito Osmar (Campo Grande) e Circuito Batatinha (Centro Histórico); todos com programações e estruturas diferentes para receber a folia carnavalesca.

Além disso, a capital baiana abriga circuito menores em vários bairros, como o Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina); Circuito Sérgio Bezerra (Farol da Barra/Morro do Cristo); Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Clube Espanhol); Circuito Mãe Hilda Jitolu (Curuzu); Circuito Riachão (Garcia/Campo Grande).

Milhares de atrações musicais são aguardadas nos principais circuitos do carnaval. Além das famosas pipocas, atrações que podem ser curtidas de maneira gratuita e aberta ao público, a folia carnavalesca de Salvador, ainda conta com outras duas formas clássicas de diversão: blocos e camarote, que podem ser aproveitadas através de compra de abadás, para uma experiência mais exclusiva.

Onde ficar: principais regiões e vantagens

Os bairros da Barra, Ondina e Campo Grande são três regiões estratégicas para se estar no Carnaval. São esses locais onde são realizadas as principais festas do Carnaval. Geralmente, são regiões extensas com regiões que podem custar preços condizentes com a localização mais próxima do circuito.

Hospedagem mais próximas nos circuitos podem custar a partir de R$ 150 a diária, no Pelourinho a até R$ 660 no Rio Vermelho, bairro próximo do circuito Barra - Ondina, respectivamente.

De acordo com o Booking, site de buscas por estadias, exibem hospedagem com diárias a partir de R$ 579 e que podem chegar a até R$ 1,9 mil nos dias de Carnaval em Salvador. É exemplo, o CasAMARelo Hostel, localizado no a 8 minutos do Farol da Barra. Há estadias com vista ainda mais privilegiada, como o Blue Barra, que dá acesso facilitado à Praia do Farol da Barra, Farol da Barra e Iate Clube da Bahia, e que pode custar quase R$ 2 mil a diária.

Carnaval de Salvador 2025 | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Já no Campo Grande, há imóveis na Avenida Sete de Setembro com visão privilegiada ao circuito que podem custar até R$ 986 a diária. O apartamento fica a 16 minutos de distância da Praia do MAM e a 2,3 km do Farol da Barra.

Para quem prefere tentar a sorte, a Ambev anunciou uma promoção comercial, que oferece hospedagem gratuita na Avenida Oceânica, na região do Farol da Barra, coração do carnaval de Salvador, entre os dias 13 e 16 de fevereiro. Os vencedores ficariam hospedados no "QG Beats", uma estrutura própria instalada para dar visibilidade privilegiada à passagem dos trios elétricos.

Como se locomover em Salvador durante a festa

Os ônibus terão uma operação especial para quem pretende ir à folia de transporte público. Os carnavalescos poderão usar, de forma gratuita, a linha Lapa – Calabar, na Estação da Lapa, na plataforma F, localizada no subsolo, para ter acesso direto ao circuito da Barra/Ondina.

As frotas usarão uma faixa exclusiva para ônibus, que vai do Departamento de Polícia Técnica até o primeiro retorno da Av. Centenário, próximo à comunidade do Calabar.

Haverá ainda uma faixa exclusiva para ônibus, táxis e mototáxi credenciado, fiscalizada por equipamento eletrônico diariamente, das 13h à 0h do dia seguinte

Os principais pontos de ônibus dos três circuitos são:

Av. Centenário / Calabar;

Av. Anita Garibaldi (sentido Rio Vermelho, faixa à direita, após a saída da Av. Milton Santos, e no sentido Barris, próximo ao Edf. Alexandre Fleming)

Av. Reitor Miguel Calmon (sob Viaduto Menininha do Gantóis, sentido Comércio);

Praça Cayru (ao lado do Elevador Lacerda);

Av. Reitor Miguel Calmon (após Colégio Odorico Tavares, sentido Garibaldi);

Transportes de aplicativo, taxis e mototaxis

Aqueles que não quiserem ir de transporte público, podem optar por transporte de aplicativos ou táxis, que também devem contar com uma programação especial entre os dias 12 a 18 de fevereiro. Todos os circuitos terão pontos exclusivos para embarque e desembarque de passageiros.

Transporte por aplicativo

As principais áreas destinadas para transportes por aplicativos são a Av. Anita Garibaldi, na via marginal de acesso à Federação, lado direito sentido Garibaldi, ladeira após o Banco Central; e Rua Djalma Ramos, na Graça. A Rua Juiz Rosalvo Torres, ao lado da Praça Brasil, na Avenida Centenário, será destinada para embarque e desembarque de motocicletas.

Táxi

Os pontos de táxi estão localizados:

Vale do Canela (sobre o Viaduto Menininha do Gantóis)

Av. Joana Angélica (Colégio Central)

Rua Politeama de Cima (próximo ao Colégio Ideia)

Vale dos Barris (Estação da Lapa)

Barroquinha (próximo a Ladeira de São Bento)

Rua do Tijolo (ao lado do Viaduto da Sé)

Av. Oceânica (próximo ao ISBA)

Av. Centenário (após o Shopping Barra)

Rua Professor Edgard Mata (saída para Av. Milton Santos)

Rua Agnelo de Brito (lado direito, sentido Av. Garibaldi)

Praça Visconde de Cayru (ao lado do Elevador Lacerda)

Rua Gabriel Soares (perpendicular à Ladeira dos Aflitos)

Ladeira do Taboão (perpendicular a Rua do Passo)

Av. da França (próximo ao Armazém 7)

Porto da Barra, Rua Afonso Celso / Rua Marques de Caravelas.

Já o local específico para Táxi Especial é a Rua Nossa Senhora de Fátima, acesso à Rua Macapá.

Mototáxis

Os pontos para embarque e desembarque de mototáxis são:

Politeama (Bolsão do lado esquerdo)

Rua Conceição da Praia / Praça Cayru (lado esquerdo, após o Elevador Lacerda)

Vale do Canela (acesso do Campo Grande para o Vale, no lado esquerdo)

Av. Centenário (trecho entre a Rua Airosa Galvão e a Rua Arthur Neiva)

Av. Anita Garibaldi (retorno do Banco Central)

Av. Oceânica (estacionamento da Praça Bahia Sol)

Rua Marquês de Caravelas (trecho entre a Rua Afonso Celso e a saída da Rua Greefield)

Rua Professor Sabino Silva (atrás do Vitória Center, próximo ao posto de combustível).

Expresso salvador

Durante o Carnaval, entre os dias 12 e 17 de fevereiro, os foliões também podem contar com um serviço de transporte especial com pontos exclusivos de embarque e desembarque espalhados pela capital baiana, o Expresso Salvador.

Os bilhetes podem ser adquiridos no Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, pelo valor de R$ 24 o trecho, tanto ida como volta. O valor garante também o estacionamento gratuito nos shoppings até o final da operação.

Expresso Salvador vai promover frota durante o Carnaval | Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

As lojas do Expresso Salvador funcionam no piso L1 do Salvador Shopping, próximo ao Redemix; no piso L1 do Salvador Norte Shopping, em frente à loja Papel e Cia e no piso L1 do Shopping Paralela, ao lado da Biscoitê. As lojas estão abertas nos mesmos horários de funcionamento dos shoppings.

Além do valor da tarifa, é cobrada uma taxa de R$ 7 para adquirir o cartão exclusivo do Expresso Salvador. Cartões Expresso Salvador de anos anteriores ainda poderão ser reutilizados e recarregados. Cada cartão permite a compra de até dez bilhetes por dia, que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Não é obrigatório adquirir ambos os trechos, ficando a critério do usuário.

Linhas e paradas – O Expresso Salvador contará com cinco linhas exclusivas, com saídas a cada 20 minutos, com paradas próximas aos circuitos carnavalescos:

Shopping Paralela x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center;

Salvador Shopping x Ondina, com parada em frente ao antigo colégio Isba;

Salvador Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center;

Salvador Norte Shopping x Centro/Av. Garibaldi, com parada no Vale do Canela, em frente ao Icba, e na Avenida Anita Garibaldi, entrada da Rua Prof. Edgard Mata;

Salvador Norte Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center.

O Expresso irá funcionar das 12h às 06h do dia seguinte, com saídas a cada 20 minutos. Todos os ônibus são equipados com ar-condicionado e 100% adaptados para acessibilidade.

Onde comer?

Quando se trata de matar a fome da melhor forma depois de toda a festividade e agitação do Carnaval, Salvador lidera o número de diversidade na culinária ao redor dos principais circuitos de Salvador.

Além dos trailers de lanches com quitutes como acarajé, abará, cachorro quente, churrasco, e entre outra diversidade, há estabelecimentos comerciais turísticos que vale a pena passar e conferir o melhor que Salvador tem a oferecer.

Barra

Restaurante Sol Brilhante

Ponto tradicional na Barra, o Bar Sol Brilhante, também conhecido como Bar das Putas, reúne milhares de turistas e soteropolitanos que passam pela capital baiana. O ponto, localizado próximo ao Forte de Santa Maria, é famoso por suas iguarias do mar com preços acessíveis e suas cervejas geladas e baratíssimas.

Sette Restaurante

Para quem pretende um ambiente mais intimista, pode apostar nas fichas no Sette Restaurante. Ponto localizado na Ladeira da Barra que é famoso por belos coquetéis autorais e pratos sofisticados.

O restaurante costuma estar aberto durante o Carnaval, oferecendo eventos temáticos como o "Bailinho do Sette", como em anos anteriores. O restaurante funciona de terça a sábado, das 12h às 23h30, e aos domingos até as 20h. Cardápios e reservas podem ser conferidas no Instagram: @setterestaurante

B-Vegan Gastronomia Vegetariana

Há quem também queira curtir o Carnaval, focando em outro estilo, o vegano. Pertíssimo do Farol da Barra, está o B-Vegan, que oferece inúmeras opções veganas e vegetarianas, como hambúrgueres e pizzas com preços acessíveis e condizente com os produtos oferecidos.

O estabelecimento funciona de terça a domingo, geralmente das 8:30h às 21:30h, e o cardápio e horário de funcionamento durante o Carnaval de Salvador pode ser conferido no Instagram: @bvegan.gastronomia

Pelourinho

Odoyá

Famoso por sua culinária baiana e internacional, o restaurante é referência e parada quase obrigatória para quem está passando o Carnaval no Pelourinho. Localizado no Largo do Cruzeiro, em frente à Igreja de São Francisco, o local oferece um ambiente climatizado, além de pratos tradicionais e sofisticados.

Mais informações podem ser conferidas no Instagram: @odoyarestaurante

Cuco Bistrô

O Cuco Bistrô é uma boa alternativa para quem procura um cenário mais simplista e mais tranquilo, com culinária regional e contemporânea. Além de uma vista privilegiada para o Largo do Cruzeiro de São Francisco, o local foi considerado o melhor restaurante pela Veja Comer & Beber.

Mais informações: @cucobistrooficial

Ó Paí Ó Restaurante - Pelourinho

Com um cenário bem localizado, no Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, o restaurante é conhecido por seu ambiente ao ar livre, música ao vivo e boa culinária. O restaurante é do ator Érico Brás, personagem do filme de mesmo nome do restaurante, que foi sucesso no Brasil em 2007. O horário de funcionamento é de 12h às 21, de segunda-feira a domingo.

Informações sobre horário e cardápio podem ser conferidas no Instagram: opaio.salvador

Campo Grande

Coffeetown

O café tem duas unidades, um no Corredor da Vitória e na Pituba. Aberto para qualquer hora do dia, o estabelecimento é conhecido por seus cafés da manhã/brunch, passando pelo almoço, lanche da tarde, reunião de negócios, happy hour e jantar. Quem estiver próximo do circuito do Campo Grande, pode contar com uma diversidade de culinária das 8h30 às 21h30.

As atrações podem ser conferidas no instagram da loja: @coffeetownsalvador

Língua de Siri Restaurante

Restaurante com comida típica baiana e uma bela vista na entrada da Comunidade do Unhão, o Língua de Siri Restaurante oferece iguarias como Moqueca de Camarão e peixes diferenciados e ainda uma vista quase de frente para o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), próximo ao circuito do Carnaval.

O horário de funcionamento varia entre 11h às 18h de segunda a sexta e das 11h às 20h, aos sábados e domingos. O Instagram do restaurante traz mais informações: @linguadesiri.

O que esperar dos circuitos de Dodô, Osmar e Batatinha?

Tradicionais e populares circuitos do Carnaval de Salvador, Dodô, Osmar e Batatinha são pontos cujas atrações musicais e artísticas são diversificadas e com públicos diferentes, que variam entre agitadas à mais tranquilas.

O Carnaval de Salvador já publicou a ordem dos desfiles nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra/Ondina), Mestre Bimba, Sérgio Bezerra, Circuito das Águas (Itapuã), Contrafluxo e Batatinha (Pelourinho). Confira a programação completa no link.

Osmar

O circuito Osmar é realizado no Campo Grande, coração da cidade. Ele passa pela Avenida Sete, Praça Castro Alves e Avenida Carlos Gomes, realizando o encerramento no Corredor da Vitória, com um percurso de aproximadamente 4 km e 5 horas de duração.

Os principais picos de movimento acontecem a partir das 13h, quando as pipocas e blocos dos grandes artistas passam pelo circuito. Entretanto, o início da folia é mais cedo, começando a partir das 10h30.

Dodô

Mais frequentado pelos soteropolitanos e turistas, o circuito Dodô liga as praias da Barra e Ondina. Os trios elétricos saem tradicionalmente do Farol da Barra e passam por pontos como o Cristo da Barra e o Morro do Gato.

Movimentado desde a abertura, o circuito possui um pico de foliões a partir das 19h, quando os primeiros blocos e pipocas ainda estão se aproximando do final do trajeto, que possui cerca de 4 km a 4,5 km.

Batatinha

Localizado também no Centro Histórico da capital baiana, mais precisamente na região do Pelourinho, o circuito Batatinha conta com apresentações espalhadas por todas as praças da região, com programações variadas.

Dentre elas estão: Praça Castro Alves, Largo de Tieta, Largo do Pelourinho, Largo Pedro Archanjo, Largo Tereza Batista, Largo Quincas Berro D'Água, Praça das Artes, Praça Municipal e Praça Cruz Caída.

Os principais picos de movimento acontecem a partir das 18h, quando as apresentações estão previstas para começar, e a folia segue até depois da meia noite.

Cuidados de segurança e saúde

Quem é de carnaval de outras épocas, já sabe: um tênis bem confortável, roupas leves e uma doleira pode salvar a folia. Uma bolsa pequena, agarrada a cintura pode prevenir furtos, roubos e até perdas durante a folia baiana.

O ideal é levar somente o essencial, como um documento de identificação, um cartão de transporte e uma pequena quantia de dinheiro. Caso for levar o celular, é preciso ter atenção e evitar guardá-lo em bolsas ou mochilas.

Protetor solar é essencial. Apesar do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) apontar que a previsão do tempo de fevereiro deve ser marcada por um clima estável, com chuvas e temperaturas acima da média no Brasil, a proteção à pele deve ser mais cautela, essencialmente porque o mundo todo vive em mudanças no clima e aumento das ondas de calor.

Com o ritmo mais intenso, como é o Carnaval de Salvador, em caso de mal-estar ou acidentes, o folião pode contar com atendimento em leitos e de profissionais em pontos do circuito do Carnaval. Além disso, a folia contará com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ambulâncias e motolâncias para dar suporte a assistência prestada nos módulos e agilidade na regulação de pacientes de maior complexidade.

Em caso de roubo ou furtos, o folião pode buscar atendimento em postos elevados de observação, postos de policiamento e postos integrados da Polícia Militar com a Polícia Civil instalados também próximos aos circuitos, e próximos

Detecção de metais no Carnaval de Salvador | Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

Recentemente, a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) anunciou o uso do sistema Alerta Celular como uma das estratégias para reforçar a segurança durante o Carnaval, tanto em Salvador quanto em cidades do interior do estado. A ferramenta permite agilizar a identificação e a recuperação de aparelhos furtados ou roubados a partir de um banco de dados acessado pelas forças de segurança.

Em caso de perda de documentos durante o Carnaval, a Ouvidoria da Polícia Militar da Bahia irá recolher e promover a devolução de documentos perdidos durante o Carnaval de Salvador 2025. Para saber se seu documento foi encontrado, acesse o site da PMBA e acessar ‘documentos perdidos‘ e digite seu nome completo.

A devolução acontece na sede da Ouvidoria da PM, localizada na Rua do Tijolo, nº26, Baixa dos Sapateiros, entre os dias 28 de fevereiro a 04 de março. A partir do dia 06 de março, a devolução ocorrerá no posto da Ouvidoria localizado no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra, das 9h às 17h.

Roteiro de viagem fora do Carnaval em Salvador

Mercado Modelo

Quem quiser fugir dos circuitos do Carnaval de Salvador, e tentar um roteiro mais tranquilo e cultural, pode aproveitar o dia para visitar lugares turísticos da capital baiana. Um dos pontos do cartão-postal de Salvador é o Mercado Modelo.

Localizado na Praça Visconde de Cayrú no bairro Comércio, o local funciona como uma galeria de arte com peças de artistas soteropolitanos e trabalha pela preservação do Mercado, com destaque para a arquitetura, os personagens que fizeram parte de sua história e uma linha do tempo com imagens restauradas.

Além disso, o local ainda abriga um museu no subsolo, onde, de acordo com histórias populares, negros escravizados eram retidos em uma espécie de "depósito" no local. Hoje, o local conta com fotografias restauradas que preservam a história da capital baiana.

Mercado Modelo | Foto: José Simões

O endereço fica aberto regularmente de terça a sábado, das 10h às 17h30, com gratuidade às quartas, e aos domingos e feriados, das 10h às 13h30. No Carnaval, o local abre nos dias 27 e 28 de fevereiro e reabre no dia 5, na quarta-feira de cinzas, a partir das 12h. O ingresso sai por R$ 20 a inteira e vale também para a Casa de Histórias de Salvador.

Igreja do Senhor do Bonfim

O Santuário Senhor do Bonfim da Bahia, construído no período colonial, no século 18, é uma das mais tradicionais igrejas de Salvador. Famosa pelas fitinhas coloridas amarradas no gradil do lado de fora, a tradição é seguida tanto por moradores quanto por visitantes.

Festejos em frente à Igreja do Senhor do Bonfim Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE Data: 18/01/26 | Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Durante o Carnaval, a igreja fica aberta todos os dias, podendo ser visitada tanto do lado de dentro quanto na parte externa, que é palco de muitas fotos entre turistas. A entrada é gratuita.

Casa da Música

Para conhecer mais sobre o turbilhão que é a cultura musical baiana, não se pode deixar de visitar a Casa da Música da Bahia, localizada no Casarão dos Azulejos, ao lado do Mercado Modelo e do Elevador Lacerda. No local, são contadas as histórias dos diferentes ritmos que foram berços do Axé e da Bossa Nova. No equipamento cultural, todas as histórias são narradas e investigadas com ajuda de exposições e recursos audiovisuais.

Ilha dos Frades

Para quem pretende ficar mais de três dias na capital baiana, e pretende fazer um mergulho ainda mais intimista pela Bahia, pode visitar a Ilha dos Frades. O arquipélago está a cerca de meia hora de barco dos Terminais Marítimos de Salvador, no Comércio, e podem ser feitos por meio de passeios de escuna ou lanchas alugadas. O local encanta pelas vistas cinematográficas, águas calmas e cristalinas e restaurantes, pousadas com vistas privilegiadas.