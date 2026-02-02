A MAIORAL
Salvador lidera lista de cidades mais procuradas durante o Carnaval
A capital baiana é a mais procurada pelos turistas durante a festa momesca
Por Franciely Gomes
Dona da maior festa de rua do planeta, Salvador é a cidade mais procurada pelos turistas durante o Carnaval. Segundo uma pesquisa conduzida pela Esfera, programa de pontos do grupo Santander, a capital baiana lidera o ranking das 10 metrópoles buscadas pelos turistas.
Essa alta procura se deve a quantidade de opções que Salvador oferece para o folião, que pode curtir na pipoca, nos blocos, ou nos camarotes. Além da caridade de artistas, de todos os gêneros musicais, que se apresentam ao longo dos seis dias de festa.
A lista é seguida de outras grandes cidades, como Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Além de nomes pouco citados quando se trata de referência na folia, como Ouro Preto, Brasília e Belo Horizonte.
Confira a lista completa:
- Salvador
- Recife
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Ouro Preto
- São Paulo
- João Pessoa
- Florianópolis
- Curitiba
- Brasília
