Salvador lidera lista de cidades mais procuradas durante o Carnaval

O evento reúne milhões de pessoas todos os anos - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Dona da maior festa de rua do planeta, Salvador é a cidade mais procurada pelos turistas durante o Carnaval. Segundo uma pesquisa conduzida pela Esfera, programa de pontos do grupo Santander, a capital baiana lidera o ranking das 10 metrópoles buscadas pelos turistas.

Essa alta procura se deve a quantidade de opções que Salvador oferece para o folião, que pode curtir na pipoca, nos blocos, ou nos camarotes. Além da caridade de artistas, de todos os gêneros musicais, que se apresentam ao longo dos seis dias de festa.

A lista é seguida de outras grandes cidades, como Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Além de nomes pouco citados quando se trata de referência na folia, como Ouro Preto, Brasília e Belo Horizonte.

Confira a lista completa: