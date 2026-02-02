Menu
A MAIORAL

Salvador lidera lista de cidades mais procuradas durante o Carnaval

A capital baiana é a mais procurada pelos turistas durante a festa momesca

Por Franciely Gomes

02/02/2026 - 16:59 h

O evento reúne milhões de pessoas todos os anos
Dona da maior festa de rua do planeta, Salvador é a cidade mais procurada pelos turistas durante o Carnaval. Segundo uma pesquisa conduzida pela Esfera, programa de pontos do grupo Santander, a capital baiana lidera o ranking das 10 metrópoles buscadas pelos turistas.

Essa alta procura se deve a quantidade de opções que Salvador oferece para o folião, que pode curtir na pipoca, nos blocos, ou nos camarotes. Além da caridade de artistas, de todos os gêneros musicais, que se apresentam ao longo dos seis dias de festa.

A lista é seguida de outras grandes cidades, como Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Além de nomes pouco citados quando se trata de referência na folia, como Ouro Preto, Brasília e Belo Horizonte.

Governador admite novo circuito no Carnaval de Salvador: "Ficou pequeno"
Baile no Pelourinho elege corte da terceira idade para o Carnaval
Carnaval: descubra cuidados para você sair ileso da maratona

Confira a lista completa:

  1. Salvador
  2. Recife
  3. Rio de Janeiro
  4. Belo Horizonte
  5. Ouro Preto
  6. São Paulo
  7. João Pessoa
  8. Florianópolis
  9. Curitiba
  10. Brasília

x