Ambulantes terão proteção extra no Carnaval de Salvador; entenda

Ambulantes de Salvador - Foto: UENDEL GALTER/Ag. A TARDE

A programação do Carnaval de Salvador foi revelada nesta quarta-feira, 4, pelo prefeito Bruno Reis (União). Junto com a divulgação da grade oficial, o gestor também apresentou as regras e novidades para os ambulantes que irão atuar durante a festa.

Entre as novidades está a utilização de cadeado nos isopores ao longo do Carnaval. Segundo o prefeito, a medida visa garantir mais segurança aos trabalhadores, que muitas vezes deixam de ir para casa descansar por medo de terem suas mercadorias roubadas.

“Muitos justificam que, às vezes, não vão para casa descansar porque ficam com medo de suas mercadorias serem roubadas. Agora, elas vão estar guardadas dentro do isopor, e os ambulantes poderão ir e voltar ao espaço sem preocupações”, explicou durante coletiva de imprensa.

Critérios para ambulantes

Ainda na coletiva, Bruno Reis detalhou os critérios para o credenciamento dos trabalhadores, que incluem fatores objetivos, como já ter atuado em festas populares, ter experiência em outros carnavais e residir em Salvador.

"Atualmente, os critérios para a definição dos espaços são objetivos e levam em consideração fatores como ser residente de Salvador, ter trabalhado em festas populares e já ter atuado em outros carnavais, além de critérios sociais, como ser mulher chefe de família", afirmou o gestor municipal.

Cerca de quatro mil ambulantes estarão credenciados para trabalhar no Carnaval de Salvador em 2026. A festa também contará com medidas de apoio aos trabalhadores e foliões, como transporte público gratuito, pontos de hidratação e recarga de celulares nos circuitos Barra e Ondina.