Pré-Carnaval: Habeas Copos terá 20 atrações no Farol da Barra
Festa encerra programação pré-carnaval de Salvador
Por Edvaldo Sales
O Habeas Copos, festa que encerra a programação pré-Carnaval de Salvador, tem 20 atrações confirmadas para 2026 no Farol da Bahia.
Na próxima quarta-feira, 11, circuito Dodô (Barra-Ondiba) vai ser preenchido por fanfarras e blocos de chão que mantêm viva a tradição dos antigos carnavais de Salvador.
Confira as atrações:
- 37,5 É Febre
- Xupisco
- Concentra + Não Sai
- Quero Mais
- Pinguço
- Cachasambiero
- O Caldo
- Amigos Do Mestre
- Bloco da Faixa
- O Chuveirão
- Hoje Eu Posso
- Arquiloucura
- A Barca Tricolor
- Mulheres No Comando
- Sabidolândia
- Habeas Copos
- Saidera
- Contaminados Pela Picuinha
- 100 Comentários
