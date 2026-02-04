Menu
HOME > CARNAVAL
PROGRAMAÇÃO

Pré-Carnaval: Habeas Copos terá 20 atrações no Farol da Barra

Festa encerra programação pré-carnaval de Salvador

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/02/2026 - 13:22 h

O Habeas Copos, festa que encerra a programação pré-Carnaval de Salvador, tem 20 atrações confirmadas para 2026 no Farol da Bahia.

Na próxima quarta-feira, 11, circuito Dodô (Barra-Ondiba) vai ser preenchido por fanfarras e blocos de chão que mantêm viva a tradição dos antigos carnavais de Salvador.

Leia Também:

Blocos afro ganham apoio do Ouro Negro na Lavagem de Itapuã
Metrô de Salvador estende funionamento em operação especial para o Furdunço
"Ninguém mais questiona": Bruno Reis enterra fim do Carnaval no Campo Grande

Confira as atrações:

  • 37,5 É Febre
  • Xupisco
  • Concentra + Não Sai
  • Quero Mais
  • Pinguço
  • Cachasambiero
  • O Caldo
  • Amigos Do Mestre
  • Bloco da Faixa
  • O Chuveirão
  • Hoje Eu Posso
  • Arquiloucura
  • A Barca Tricolor
  • Mulheres No Comando
  • Sabidolândia
  • Habeas Copos
  • Saidera
  • Contaminados Pela Picuinha
  • 100 Comentários

Habeas Copos pré-carnaval Salvador

