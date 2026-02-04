Blocos afro ganham apoio do Ouro Negro na Lavagem de Itapuã

Siga o A TARDE no Google

Blocos que participam do cortejo da Lavagem de Itapuã contam com o apoio do Programa Ouro Negro, por meio do edital 2026. A iniciativa promove ações que valorizam estética, musicalidade, ancestralidade e o legado comunitário das agremiações de matriz africana.



Neste ano, três propostas foram selecionadas pelo edital para integrar o cortejo:

Bloco Afro Malê Debalê

Escola de Samba Unidos de Itapuã

Bloco Cortejo do Abaeté

A Lavagem de Itapuã, que celebra 121 anos, reúne moradores, devotos e grupos culturais em um percurso marcado por fé, pertencimento e sincretismo. Realizada tradicionalmente na quinta-feira que antecede o Carnaval, a festa combina elementos do catolicismo popular com práticas de matriz africana, culminando na lavagem simbólica das escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã.

Investimento recorde

O Ouro Negro financia, desde 2008, agremiações carnavalescas com forte identidade de matriz africana. Como critério, as entidades contempladas desenvolvem projetos socioculturais em seus territórios, estimulando a construção de uma cultura cidadã.

Em 2026, o programa realiza investimento recorde de R$ 17 milhões. Os recursos garantem a participação de blocos afros e entidades culturais nos desfiles do Carnaval de Salvador, Carnaval do Interior, Lavagem do Bonfim, Lavagem de Itapuã, Lavagem da Purificação (Santo Amaro) e Micareta de Feira de Santana.