Metrô de Salvador estende funionamento em operação especial para o Furdunço
Estação vai funcionar até às 2h para atender o público do evento
O Furdunço terá uma operação especial dos metrôs realizada neste sábado, 7, pela CCR Metrô Bahia, com um ajuste de horário para atender a demanda dos soteropolitanos durante o evento.
A operação vai começar a funcionar neste sábado, 7, às 5h e seguirá até às 2h do domingo, 8, visando garantir uma maior fluidez e segurança os passageiros.
Durante a madrugada, a Estação Lapa vai permanecer aberta para receber embarques e desembarques de passageiros até às 2h.
Já as demais estações vão funcionar somente para desembarque, com a exceção da Estação CAB. que vai seguir sem oferta de serviços nas plataformas a partir da meia-noite.
"Estamos prontos para atender ao fluxo de passageiros para o Furdunço, assegurando também um retorno tranquilo ao final do evento. Contamos com a colaboração de todos para um embarque organizado e respeitoso, seguindo as orientações dos nossos agentes e as sinalizações presentes nas estações", destaca Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais da concessionária.
