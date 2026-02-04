Metrô de Salvador estende funionamento em operação especial para o Furdunço

Siga o A TARDE no Google

O Furdunço terá uma operação especial dos metrôs realizada neste sábado, 7, pela CCR Metrô Bahia, com um ajuste de horário para atender a demanda dos soteropolitanos durante o evento.

A operação vai começar a funcionar neste sábado, 7, às 5h e seguirá até às 2h do domingo, 8, visando garantir uma maior fluidez e segurança os passageiros.

Durante a madrugada, a Estação Lapa vai permanecer aberta para receber embarques e desembarques de passageiros até às 2h.

Já as demais estações vão funcionar somente para desembarque, com a exceção da Estação CAB. que vai seguir sem oferta de serviços nas plataformas a partir da meia-noite.

"Estamos prontos para atender ao fluxo de passageiros para o Furdunço, assegurando também um retorno tranquilo ao final do evento. Contamos com a colaboração de todos para um embarque organizado e respeitoso, seguindo as orientações dos nossos agentes e as sinalizações presentes nas estações", destaca Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais da concessionária.