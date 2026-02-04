Carnaval: Salvador registra recorde de 43% em turistas internacionais

Carnaval da Bahia deve ter incremento de 43% em turistas estrangeiros - Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Com uma expectativa de público superior a um milhão e duzentas mil pessoas, no período do Carnaval, Salvador ainda tem outros números para celebrar mesmo antes da realização da festa.

De acordo com o prefeito Bruno Reis (União), a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) informou que a capital baiana teve um aumento de 43% número de passagens emitidas de voos internacionais para a folia soteropolitana.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Folia com recordes

A declaração do gestor municipal foi dada à imprensa nesta quarta-feira, 4, antes da apresentação da programação e estrutura dos serviços municipais para a folia, que começa oficialmente no próximo dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira.

"[Os números] nos mostram que nós vamos bater os recordes de ocupação hoteleira, manter toda a nossa cadeia do trade, do entretenimento do Carnaval movimentada. Todos com quem a gente conversa, atores do carnaval, seja dos blocos afro, dos blocos afoxés, dos blocos normais, dos camarotes [...] com vendas superiores de média 17% em relação ao ano passado", afirmou o gestor.

"Isso mostra a importância, a pujança do Carnaval para injetar recursos na economia, para gerar emprego e renda, para fazer com que as pessoas tenham dinheiro, muitos sobrevivem com esse dinheiro do Carnaval", completou Bruno Reis.

Carnaval: salto do turismo internacional em Salvador

O carnaval de Salvador deve ter recorde de turistas neste ano. Isso é o que projeta a secretária de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos (PDT), devido ao aumento no número de voos internacionais, que tem como destino final, a capital baiana.

“A gente ampliou o número de voos, inclusive, recentemente, com o do Panamá. Também [há] alguns voos a mais para a Argentina. Isso vai aumentar, em média, 43% a mais de turistas internacionais”, disse a também vice-prefeita.

Ao todo, segundo ela, os argentinos somam em média “63% a mais” de visitantes na cidade, seguido pelos portugueses que são “mais de 20%”.

Além disso, a Secult aproveitou para lembrar das ações sociais que estão sendo protagonizadas pela prefeitura na folia momesca, voltada para os ambulantes.

“O nosso Carnaval vai ter ainda um lado ainda mais forte para o social. O cuidado com os nossos ambulantes, com os filhos dos ambulantes, com alimentação e organização. O carnaval tem que ser bom para os turistas, mas também para os baianos”, afirmou.

O carnaval é dos baianos

Por fim, a vice-prefeita fez questão de enfatizar quem dá as cartas para que a folia seja a mais desejada do mundo e citou a diversidade de ritmos presentes no estado.

“[...]A estrela do carnaval da Bahia são os baianos. Essa possibilidade de termos tanto ritmos diferentes, em cada esquina, em cada canto, você tem o palco do rock, o axé, o palco do samba, [...]. Essa diversidade só se tem na Bahia”, concluiu.