"Ninguém mais questiona": Bruno Reis enterra fim do Carnaval no Campo Grande

Circuiro Osmar movimentado no Carnaval de 2025 - Foto: Gilberto Júnior/Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), disse nesta quarta-feira, 4, durante o anúncio das atrações e serviços municipais para a folia, que ninguém mais questiona o fim do Circuito Osmar (Campo Grande), ao ressaltar as ações realizadas pela gestão para a atração dos grandes artistas a tocarem na região.

Em discurso, Bruno afirmou que o Executivo soteropolitano teve diversas conversas com as principais estrelas da música baiana e que fez uma proposta a esses artistas. Segundo ele, a iniciativa deu resultado.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Em cada ano a gente vai ampliando as ações, ampliando a quantidade de artistas. Todos os artistas, os principais artistas da Bahia que tinham disponibilidade vão se apresentar aqui no Carnaval do Centro", afirmou.

"O prefeito pediu, começou, dialogou e disse: 'Vocês querem tocar na Barra-Ondina? Também eu preciso que vocês se apresentem no Centro'. Aí, a gente conseguiu adesão e a cada ano vem ampliando essa quantidade de artistas", acrescentou Bruno.

Para o gestor, a ação fez com que as especulações em torno do fim do Circuito Osmar acabassem.

"Era essa a pergunta que se tinha. Ficava o carnaval todo a gente respondendo isso. Nós acabamos isso. Ninguém sequer mais se questiona. E para esse ano, em cada ano a gente vai ampliando as ações, ampliando a quantidade de artistas", finalizou Bruno Reis.