HOME > SALVADOR
FOLIA

Carnaval no CAB? Prefeitura esclarece sobre possibilidade de novo circuito

Portal A TARDE falou com o presidente da Saltur, Isaac Edington, sobre assunto

Ane Catarine e Edvaldo Sales

Por Ane Catarine e Edvaldo Sales

04/02/2026 - 10:49 h | Atualizada em 04/02/2026 - 11:31

Pipoca de Saulo no Carnaval do Campo Grande
Pipoca de Saulo no Carnaval do Campo Grande

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, descartou nesta quarta-feira, 4, que haja discussões sobre a criação de um novo circuito do Carnaval de Salvador no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Questionado pelo Portal A TARDE sobre os rumores, Edington afirmou que a Prefeitura de Salvador nunca cogitou ampliar a festa para a região.

“Não está em discussão a ampliação do circuito neste momento. A gente sempre fala em ampliação, e não em mudança de circuito. No entanto, a ideia de levar o Carnaval para o CAB nunca esteve nos nossos planos, por uma série de características”, explicou.

Presidente da Saltur, Isaac Edington
Presidente da Saltur, Isaac Edington | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A Tarde

Segundo ele, uma das áreas já avaliadas para eventual expansão da folia foi a nova orla da capital, mas as discussões não avançaram por falta de consenso.

“Se for melhor para o Carnaval ampliar para outro ponto da cidade e houver o reconhecimento de que esse novo espaço seja a nova orla de Salvador, que está em pleno desenvolvimento, isso pode acontecer. Mas essa discussão fica para depois”, afirmou.

Superlotação

O debate sobre a ampliação e criação de novos circuitos voltou à tona diante da superlotação e do crescimento da festa, que têm tornado trajetos tradicionais, como Barra-Ondina e Campo Grande, insuficientes para o atual volume de foliões.

A expansão, inclusive, é defendida pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A Prefeitura de Salvador afirma que, neste momento, o foco é fortalecer a presença do Carnaval no Centro da cidade como forma de descentralizar a festa. Neste ano, artistas como Ivete Sangalo e Xanddy vão se apresentar na região.

Governador admite novo circuito no Carnaval de Salvador: "Ficou pequeno"

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) admitiu nesta segunda-feira, 2, a possibilidade da mudança de circuito do Carnaval em meio à lotação dos tradicionais espaços da folia momesca, bem como o Campo Grande e a Barra/Ondina.

"Nós sempre nos pronunciamos que a cidade de Salvador ficou pequena para isso, é uma coisa boa isso. O Campo Grande ficou pequeno, o carnaval foi se dirigindo para a Orla, agora a Orla também, e às vezes é transtorno", iniciou o chefe do Executivo, em coletiva de imprensa durante a festa de Iemanjá, no Rio Vermelho.

O chefe do Executivo afirmou que cabe à prefeitura decidir sobre um novo local que comporte todos os cidadãos. O petista se diz otimista sobre uma solução para a folia momesca.

