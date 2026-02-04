Carnaval no CAB? Prefeitura esclarece sobre possibilidade de novo circuito

Pipoca de Saulo no Carnaval do Campo Grande - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, descartou nesta quarta-feira, 4, que haja discussões sobre a criação de um novo circuito do Carnaval de Salvador no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Questionado pelo Portal A TARDE sobre os rumores, Edington afirmou que a Prefeitura de Salvador nunca cogitou ampliar a festa para a região.

“Não está em discussão a ampliação do circuito neste momento. A gente sempre fala em ampliação, e não em mudança de circuito. No entanto, a ideia de levar o Carnaval para o CAB nunca esteve nos nossos planos, por uma série de características”, explicou.

Segundo ele, uma das áreas já avaliadas para eventual expansão da folia foi a nova orla da capital, mas as discussões não avançaram por falta de consenso.

“Se for melhor para o Carnaval ampliar para outro ponto da cidade e houver o reconhecimento de que esse novo espaço seja a nova orla de Salvador, que está em pleno desenvolvimento, isso pode acontecer. Mas essa discussão fica para depois”, afirmou.

Superlotação

O debate sobre a ampliação e criação de novos circuitos voltou à tona diante da superlotação e do crescimento da festa, que têm tornado trajetos tradicionais, como Barra-Ondina e Campo Grande, insuficientes para o atual volume de foliões.

A expansão, inclusive, é defendida pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A Prefeitura de Salvador afirma que, neste momento, o foco é fortalecer a presença do Carnaval no Centro da cidade como forma de descentralizar a festa. Neste ano, artistas como Ivete Sangalo e Xanddy vão se apresentar na região.

