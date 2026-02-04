PROGRAMAÇÃO
Furdunço no Campo Grande é confirmado; veja as atrações
Saiba quais bandas tocam no Furdunço do Circuito Osmar
Por Bianca Carneiro
Foi confirmada pela Prefeitura de Salvador mais uma edição do Furdunço do Centro. O evento será no domingo de Carnaval, no próximo dia 15 de fevereiro, no Circuito Osmar (Campo Grande).
A programação oficial já está definida e conta com uma mistura de ritmos. Estão confirmados grupos como o Bicicletrio Toca Raul, Rixo Elétrico, Movimento Pinauna Power e Samba Curuzu City. Os horários, no entanto, não foram revelados.
O Furdunço de pré-Carnaval acontece neste sábado, 7, a partir das 14h, em inversão com o Fuzuê, que será realizado neste domingo, 8. Ambas as festas acontecem no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra).
Confira a programação completa do Furdunço no Centro:
- Banda Big Show
- Bicicletrio Toca Raul
- Bike Pedal Show
- Cid Rocha
- Filhos de Korin Efan
- Dois Tons e Meios
- Forró Xotear
- Jonga Lima e o Quase Trio
- Los Cuatro
- Movimento Pinauna Power
- Banda Ruy Tapajós
- Os Eficientes
- Rama Montenegro
- Samba Curuzu City
- Samba de Bando
- Zéu Lobo
- Rixo Elétrico
- A Mulherada
- Garampiola
- Wilson Café
- Lhego Valentim
- Surpresinha
- Rick DPA
- Flor Serena
