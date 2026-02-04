Menu
HOME > CARNAVAL
PROGRAMAÇÃO

Furdunço no Campo Grande é confirmado; veja as atrações

Saiba quais bandas tocam no Furdunço do Circuito Osmar

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

04/02/2026 - 10:40 h | Atualizada em 04/02/2026 - 14:50

SALVADOR/MASSA/PORTAIS Circuito Campo Grande (Osmar) Fotos: Rafaela Araújo / Ag A Tarde Data: 11/02/2024
SALVADOR/MASSA/PORTAIS Circuito Campo Grande (Osmar) Fotos: Rafaela Araújo / Ag A Tarde Data: 11/02/2024 -

Foi confirmada pela Prefeitura de Salvador mais uma edição do Furdunço do Centro. O evento será no domingo de Carnaval, no próximo dia 15 de fevereiro, no Circuito Osmar (Campo Grande).

A programação oficial já está definida e conta com uma mistura de ritmos. Estão confirmados grupos como o Bicicletrio Toca Raul, Rixo Elétrico, Movimento Pinauna Power e Samba Curuzu City. Os horários, no entanto, não foram revelados.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Furdunço de pré-Carnaval acontece neste sábado, 7, a partir das 14h, em inversão com o Fuzuê, que será realizado neste domingo, 8. Ambas as festas acontecem no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra).

Confira a programação completa do Furdunço no Centro:

  • Banda Big Show
  • Bicicletrio Toca Raul
  • Bike Pedal Show
  • Cid Rocha
  • Filhos de Korin Efan
  • Dois Tons e Meios
  • Forró Xotear
  • Jonga Lima e o Quase Trio
  • Los Cuatro
  • Movimento Pinauna Power
  • Banda Ruy Tapajós
  • Os Eficientes
  • Rama Montenegro
  • Samba Curuzu City
  • Samba de Bando
  • Zéu Lobo
  • Rixo Elétrico
  • A Mulherada
  • Garampiola
  • Wilson Café
  • Lhego Valentim
  • Surpresinha
  • Rick DPA
  • Flor Serena

Circuito Campo Grande Circuito Osmar furdunço

x