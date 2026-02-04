Furdunço no Campo Grande é confirmado; veja as atrações

Siga o A TARDE no Google

SALVADOR/MASSA/PORTAIS Circuito Campo Grande (Osmar) Fotos: Rafaela Araújo / Ag A Tarde Data: 11/02/2024 - Foto: Ag. A TARDE

Foi confirmada pela Prefeitura de Salvador mais uma edição do Furdunço do Centro. O evento será no domingo de Carnaval, no próximo dia 15 de fevereiro, no Circuito Osmar (Campo Grande).

A programação oficial já está definida e conta com uma mistura de ritmos. Estão confirmados grupos como o Bicicletrio Toca Raul, Rixo Elétrico, Movimento Pinauna Power e Samba Curuzu City. Os horários, no entanto, não foram revelados.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Furdunço de pré-Carnaval acontece neste sábado, 7, a partir das 14h, em inversão com o Fuzuê, que será realizado neste domingo, 8. Ambas as festas acontecem no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra).

Confira a programação completa do Furdunço no Centro: