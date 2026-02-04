Pablo Vittor retorna ao Carnaval de Salvador em trio de Carla Cristina

Siga o A TARDE no Google

Pablo Vittar no Circuito Dodô em 2020 - Foto: Valter Pontes / SECOM

O Carnaval de Salvador terá a presença de mais uma artista de sucesso nacional. Pabllo Vittar será a convidada da cantora Carla Cristina no trio pipoca que vai desfilar no dia 17 de fevereiro (terça-feira), no Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 19h. A artista era uma das atrações mais pedidas do público LGBTQIAPN+.

As informações foram divulgadas pelo Grindr, um dos organizadores do bloco "SeráQAbre?". Criado em 2022 por Flavio Saturnino e Sandro Souza, o bloco estreia em Salvador após as passagens pelos Carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo.

“O Carnaval sempre foi um espaço de expressão e conexão, trazendo milhões de pessoas para as ruas. Para a nossa comunidade, esse momento pode vir acompanhado de discussões relevantes sobre segurança”, diz Tristan Pinedo, CMO do Grindr.

Carla Cristina em desfile no trio elétrico do Carnaval de Salvador | Foto: Divulgação

Carnaval de Salvador

Com o tema "110 Anos de Samba", o Carnaval 2026 na capital baiana começa oficialmente na quinta-feira, 12, e segue até a terça, 17. Antes disso, acontecerão também as festas que integram a pré-folia, como Furdunço e Fuzuê, que vão acontecer no sábado, 7, e domingo, 8.

Assim como foi divulgado pela Prefeitura de Salvador, nesta quarta-feira, 4, a abertura acontece pelo segundo ano consecutivo no Circuito Osmar (Campo Grande), e terá como tema "A Rota do Samba", com direção artística de Larissa Luz.

A programação do Carnaval contará com apresentações de diversos artistas como Nelson Rufino, Mariene de Castro, Márcio Victor e Xanddy Harmonia.