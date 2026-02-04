Menu
CARNAVAL
REFORÇO DE LUXO

Pablo Vittor retorna ao Carnaval de Salvador em trio de Carla Cristina

Trio pipoca da artista baiana está previsto para desfilar no dia 17 de fevereiro

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

04/02/2026 - 20:15 h | Atualizada em 05/02/2026 - 11:07

Pablo Vittar no Circuito Dodô em 2020
Pablo Vittar no Circuito Dodô em 2020

O Carnaval de Salvador terá a presença de mais uma artista de sucesso nacional. Pabllo Vittar será a convidada da cantora Carla Cristina no trio pipoca que vai desfilar no dia 17 de fevereiro (terça-feira), no Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 19h. A artista era uma das atrações mais pedidas do público LGBTQIAPN+.

As informações foram divulgadas pelo Grindr, um dos organizadores do bloco "SeráQAbre?". Criado em 2022 por Flavio Saturnino e Sandro Souza, o bloco estreia em Salvador após as passagens pelos Carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo.

“O Carnaval sempre foi um espaço de expressão e conexão, trazendo milhões de pessoas para as ruas. Para a nossa comunidade, esse momento pode vir acompanhado de discussões relevantes sobre segurança”, diz Tristan Pinedo, CMO do Grindr.

Carla Cristina em desfile no trio elétrico do Carnaval de Salvador
Carla Cristina em desfile no trio elétrico do Carnaval de Salvador | Foto: Divulgação

Carnaval de Salvador

Com o tema "110 Anos de Samba", o Carnaval 2026 na capital baiana começa oficialmente na quinta-feira, 12, e segue até a terça, 17. Antes disso, acontecerão também as festas que integram a pré-folia, como Furdunço e Fuzuê, que vão acontecer no sábado, 7, e domingo, 8.

Assim como foi divulgado pela Prefeitura de Salvador, nesta quarta-feira, 4, a abertura acontece pelo segundo ano consecutivo no Circuito Osmar (Campo Grande), e terá como tema "A Rota do Samba", com direção artística de Larissa Luz.

A programação do Carnaval contará com apresentações de diversos artistas como Nelson Rufino, Mariene de Castro, Márcio Victor e Xanddy Harmonia.

Tags:

Carla Cristina carnaval música pabllo vittar Salvador

x