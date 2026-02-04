Menu
CARNAVAL
CIRCUITO CAMPO GRANDE

Nova linha do metrô promete grande mudança no Carnaval, diz secretário

Chegada da nova linha vai impactar circuito Campo Grande

Bianca Carneiro e Franciely Gomes

Por Bianca Carneiro e Franciely Gomes

04/02/2026 - 21:19 h

Cenário do Carnaval de Salvador passará por uma transformação histórica nos próximos anos
Cenário do Carnaval de Salvador passará por uma transformação histórica nos próximos anos

O cenário do Carnaval de Salvador passará por uma transformação histórica nos próximos anos, com o avanço das obras da Estação Campo Grande do Sistema Metroviário Salvador/Lauro de Freitas.

As obras, que contam com recursos do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), têm previsão de início efetivo entre janeiro e fevereiro de 2026, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O projeto prevê um trecho de 1,1 km inteiramente subterrâneo, partindo da Estação da Lapa, passando pelo subsolo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, até chegar ao Campo Grande.

O secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro, destacou o impacto direto que a chegada do metrô ao coração do Circuito Osmar terá para a população, não apenas da capital, mas de todo o interior baiano. Questionado pela reportagem do Portal A TARDE, o secretário disse que a integração entre os diferentes modais representa uma revolução na mobilidade.

"Isso é uma grande inovação. Dentro daquilo que o Governo do Estado da Bahia tem trabalhado ao longo dos últimos anos, numa revolução da mobilidade urbana de Salvador e também da região metropolitana. E essa integração toda, com o Metrô chegando até o Campo Grande, com a integração com a nova rodoviária e com o VLT, significa que nos próximos carnavais uma pessoa poderá vir de Feira de Santana, de Alagoinhas, de Serrinha, de Jequié, de Ilhéus, descer na rodoviária, pegar um metrô e ir até o Campo Grande se divertir no Carnaval", afirmou Monteiro.

O secretário ressaltou ainda que a facilidade de deslocamento abrange o povo do subúrbio ferroviário através do VLT, garantindo uma festa mais inclusiva. "Isso significa também proporcionar uma facilidade, aproximando o Carnaval da população. Quando a gente pensa em mobilidade, VLT e rodoviária, nós estamos falando da política carnavalesca e de um acesso mais democrático à cidade", completou.

Garantia para a folia e logística das obras

Apesar da magnitude da intervenção, que envolve a desapropriação de mais de 6 mil m² no Largo do Campo Grande e no Vale do Canela, o prefeito Bruno Reis garantiu que o cronograma não comprometerá a realização do Carnaval no Centro.

Para evitar gargalos no Circuito Osmar, o planejamento logístico foi ajustado. Um posto de visitação que ficaria na rua foi deslocado para um estacionamento lateral da prefeitura, ao lado do atual camarote dos vereadores.

Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, o desembarque da nova estação ocorrerá justamente na área onde hoje é montado o camarote da Câmara Municipal, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).

O plano de expansão do Governo do Estado não para no Campo Grande. O projeto já prevê que, futuramente, o trecho no Vale do Canela sirva como ponto de partida para a segunda fase do Tramo IV.

x