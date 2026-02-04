Menu
HOME > CARNAVAL
BRILHO DA ESMERALDA

Bloco da Saudade faz 40 anos como maior orquestra de chão da Bahia

Com 130 músicos e 1.400 associados, agremiação resgata essência do samba de rua

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

04/02/2026 - 18:35 h

Bloco faz também o charmoso desfile que parte do Santo Antônio Além do Carmo
Bloco faz também o charmoso desfile que parte do Santo Antônio Além do Carmo -

No Carnaval de 2026, as ladeiras do Centro Histórico de Salvador vão ganhar um brilho especial. O tradicional Bloco da Saudade completa o Jubileu de Esmeralda, celebrando 40 anos de uma trajetória que funde a boemia do bairro da Saúde com a preservação do samba clássico.

O que nasceu em 1986 como um refúgio para quem buscava uma alternativa aos trios elétricos, hoje se consolida como a maior orquestra de chão da folia baiana.

Para este marco histórico, o presidente e fundador Aniz Palma Cabral — que traz no DNA a criação de blocos icônicos como o Filhos da Saúde e o Sambatuk — preparou uma estrutura imponente. Vão ser 1.400 associados acompanhados por uma banda de 130 músicos de sopro e percussão, regidos por dois maestros.

Cores e simbolismo

O tema "O Jubileu de Esmeralda na Passarela do Samba" dita o tom do figurino deste ano. As fantasias trazem o verde da pedra preciosa, o vermelho da paixão pelo samba e o branco da fé. O toque final de elegância fica por conta do clássico Chapéu Panamá, que em 2026 recebe uma fita exclusiva comemorativa.

"O Bloco da Saudade é o bloco da alegria. Vencemos o Troféu Castro Alves em 2009 com esse título e, para os 40 anos, nossa missão é reafirmar que o verdadeiro Carnaval é aquele que une gerações através da música boa", afirma a diretoria.

Programação e ensaios

A agenda de desfiles contempla três dias de festa. O bloco vai fazer o tradicional percurso do Circuito Osmar (Campo Grande) até o Pelourinho por dois dias, além do charmoso desfile que parte do Santo Antônio Além do Carmo.

O ponto alto, como de costume, ocorre na chegada ao Centro Histórico, quando as cordas são arriadas e o bloco se torna público, arrastando a "pipoca" em um grande coro de MPB e sambas imortais.

Para quem não quer esperar o Carnaval chegar, o próximo encontro já tem data marcada. Neste domingo, 8 de fevereiro, acontece o segundo ensaio geral, com concentração às 16h no fim de linha do Resgate.

A organização sugere que os foliões utilizem fantasias de anos anteriores, reforçando o clima de nostalgia e celebração.

Legado social

Além dos festejos, o Bloco da Saudade se destaca pelo impacto social através de projetos lançados em 2025, como o Samba e Bem-estar (dança de salão gratuita) e o Grupo Terapêutico, focado na saúde mental de pessoas com mais de 60 anos.

Ao longo do ano, eventos como o Forró da Saudade e o Baile de Dezembro mantêm viva a chama de uma das agremiações mais respeitadas da Bahia.

Serviço:

O QUÊ: Ensaio Geral do Bloco da Saudade

QUANDO: Domingo, 8 de fevereiro, às 16h

ONDE: Fim de linha do Resgate

CARNAVAL: Circuitos Campo Grande/Pelourinho e Santo Antônio/Pelourinho

Tags:

Bloco da Saudade Carnaval 2026 centro histórico de salvador cultura baiana legado social Samba Clássico

