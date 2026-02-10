RELEMBRE
Os hits que ganharam o título de música do Carnaval nos últimos anos
Relembre as canções que já marcaram o verão
Por Edvaldo Sales
A disputa pelo título de música do Carnaval é um dos acontecimentos mais aguardados da folia. Todos os anos, diversos hits caem no gosto das pessoas e protagonizam um embate marcado por coreografias que viralizam, refrões fáceis e letras que conversam com o imaginário do verão.
Em 2026, as principais concorrentes ao título, até o momento, são 'Vampirinha', de Ivete Sangalo, 'Panamera', de Tony Salles, 'Marquinha de Fitinha', de Léo Santana, 'Plugin da Bagaceira', de Claudia Leitte, entre outras.
Nos anos anteriores, várias músicas se destacaram, ganharam o prêmio e continuaram fazendo sucesso - outras, porém, nem tanto. Mas enquanto a canção vencedora da edição de 2026 não é escolhida, vale a pena relembrar os hits que levaram o troféu nos últimos carnavais.
Relembre os 10 últimos hits que levaram o prêmio de música do Carnaval:
2025
O Verão Bateu em Minha Porta – Ivete Sangalo
2024
Macetando – Ivete Sangalo e Ludmilla
2023
Zona de Perigo – Léo Santana
2020
O Mundo Vai – Ivete Sangalo
2019
Abaixa que é tiro – Parangolé
2018
Elas Gostam (Popa da Bunda) – Psirico e ÀTTØØXXÁ
2017
Santinha – Léo Santana
2016
Paredão Metralhadora – A Vingadora
2015
Tem Xenhenhem – Psirico
2014
Lepo Lepo – Psirico
