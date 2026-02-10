Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RELEMBRE

Os hits que ganharam o título de música do Carnaval nos últimos anos

Relembre as canções que já marcaram o verão

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/02/2026 - 9:43 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Relembre os hits que já marcaram o verão
Relembre os hits que já marcaram o verão -

A disputa pelo título de música do Carnaval é um dos acontecimentos mais aguardados da folia. Todos os anos, diversos hits caem no gosto das pessoas e protagonizam um embate marcado por coreografias que viralizam, refrões fáceis e letras que conversam com o imaginário do verão.

Em 2026, as principais concorrentes ao título, até o momento, são 'Vampirinha', de Ivete Sangalo, 'Panamera', de Tony Salles, 'Marquinha de Fitinha', de Léo Santana, 'Plugin da Bagaceira', de Claudia Leitte, entre outras.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos anos anteriores, várias músicas se destacaram, ganharam o prêmio e continuaram fazendo sucesso - outras, porém, nem tanto. Mas enquanto a canção vencedora da edição de 2026 não é escolhida, vale a pena relembrar os hits que levaram o troféu nos últimos carnavais.

Leia Também:

Ratos de Porão e mais: Palco do Rock anuncia atrações para o Carnaval
Dúvida toma conta do Carnaval no Campo Grande durante obras do metrô
Acidente com trio do Pagod'art acende alerta no Carnaval

Relembre os 10 últimos hits que levaram o prêmio de música do Carnaval:

2025

O Verão Bateu em Minha Porta – Ivete Sangalo

RD13MqkelD09E

2024

Macetando – Ivete Sangalo e Ludmilla

RDM0MzT4IrDnY

2023

Zona de Perigo – Léo Santana

RD0cnUcoXllMM

2020

O Mundo Vai – Ivete Sangalo

RDXzD3yaS9nRY

2019

Abaixa que é tiro – Parangolé

RDbxEGolj7sb0

2018

Elas Gostam (Popa da Bunda) – Psirico e ÀTTØØXXÁ

RDEQuDD5JA_-8

2017

Santinha – Léo Santana

RDGBteTh-ft38

2016

Paredão Metralhadora – A Vingadora

RDYzCoZGsod0c

2015

Tem Xenhenhem – Psirico

RDNk9tt6cchak

2014

Lepo Lepo – Psirico

RDx8rRsokR8ug

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval Salvador música do carnaval

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Relembre os hits que já marcaram o verão
Play

Os hits que ganharam o título de música do Carnaval nos últimos anos

Relembre os hits que já marcaram o verão
Play

Trio de Xanddy sofre falha técnica no Morro do Cristo durante show

Relembre os hits que já marcaram o verão
Play

Folião barrado no Elevador Lacerda por sunga; saiba as regras para o Carnaval de Salvador

Relembre os hits que já marcaram o verão
Play

Trio da banda Pagod’art sofre acidente e interrompe Furdunço

x