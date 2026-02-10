Os hits que ganharam o título de música do Carnaval nos últimos anos

Siga o A TARDE no Google

Relembre os hits que já marcaram o verão - Foto: Divulgação

A disputa pelo título de música do Carnaval é um dos acontecimentos mais aguardados da folia. Todos os anos, diversos hits caem no gosto das pessoas e protagonizam um embate marcado por coreografias que viralizam, refrões fáceis e letras que conversam com o imaginário do verão.

Em 2026, as principais concorrentes ao título, até o momento, são 'Vampirinha', de Ivete Sangalo, 'Panamera', de Tony Salles, 'Marquinha de Fitinha', de Léo Santana, 'Plugin da Bagaceira', de Claudia Leitte, entre outras.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos anos anteriores, várias músicas se destacaram, ganharam o prêmio e continuaram fazendo sucesso - outras, porém, nem tanto. Mas enquanto a canção vencedora da edição de 2026 não é escolhida, vale a pena relembrar os hits que levaram o troféu nos últimos carnavais.

Relembre os 10 últimos hits que levaram o prêmio de música do Carnaval:

2025

O Verão Bateu em Minha Porta – Ivete Sangalo

RD13MqkelD09E

2024

Macetando – Ivete Sangalo e Ludmilla

RDM0MzT4IrDnY

2023

Zona de Perigo – Léo Santana

RD0cnUcoXllMM

2020

O Mundo Vai – Ivete Sangalo

RDXzD3yaS9nRY

2019

Abaixa que é tiro – Parangolé

RDbxEGolj7sb0

2018

Elas Gostam (Popa da Bunda) – Psirico e ÀTTØØXXÁ

RDEQuDD5JA_-8

2017

Santinha – Léo Santana

RDGBteTh-ft38

2016

Paredão Metralhadora – A Vingadora

RDYzCoZGsod0c

2015

Tem Xenhenhem – Psirico

RDNk9tt6cchak

2014

Lepo Lepo – Psirico