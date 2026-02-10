Carnaval de Salvador terá concurso de sósias de Wagner Moura

Siga o A TARDE no Google

Ator baiano vem ganhando grande repercussão no cinema internacional - Foto: AFP

Chegando com tudo no Carnaval, Salvador recebe durante o período da folia um concurso de sósias de Wagner Moura. O evento acontece na sexta-feira, 13, a partir das 16h, no Pelourinho, no Largo Terreiro de Jesus, em frente ao Cravinho.

“Prepare a sua melhor imitação do homem mais molhudo desse país e venha! Vai ter Cravinho e prêmios surpresa para o top 3”, diz o comunicado de divulgação do evento.

Para quem pretende provar que tem o molho do ator baiano, a competição contará com premiação para os três primeiros colocados. Após o lançamento do filme "O Agente Secreto", Wagner Moura vem alcançando grande repercussão no cinema internacional e também entre os internautas.

Entre os reconhecimentos recentes, estão as vitórias no Globo de Ouro, nas categorias Melhor Ator em Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa. O ator também foi indicado a um dos prêmios mais importantes do cinema mundial, o Oscar, na categoria Melhor Ator.

O concurso de sósias não é novidade na capital baiana. Outros eventos do tipo já aconteceram em Salvador, incluindo concursos inspirados em Davi Britto e em personalidades da cultura pop.