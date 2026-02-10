Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TEM PRÊMIO !

Carnaval de Salvador terá concurso de sósias de Wagner Moura

Ator baiano vem ganhando grande repercussão no cinema internacional

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/02/2026 - 14:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ator baiano vem ganhando grande repercussão no cinema internacional
Ator baiano vem ganhando grande repercussão no cinema internacional -

Chegando com tudo no Carnaval, Salvador recebe durante o período da folia um concurso de sósias de Wagner Moura. O evento acontece na sexta-feira, 13, a partir das 16h, no Pelourinho, no Largo Terreiro de Jesus, em frente ao Cravinho.

“Prepare a sua melhor imitação do homem mais molhudo desse país e venha! Vai ter Cravinho e prêmios surpresa para o top 3”, diz o comunicado de divulgação do evento.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para quem pretende provar que tem o molho do ator baiano, a competição contará com premiação para os três primeiros colocados. Após o lançamento do filme "O Agente Secreto", Wagner Moura vem alcançando grande repercussão no cinema internacional e também entre os internautas.

Leia Também:

Lembra dele? Ex-ator mirim morre aos 33 anos após suposto acidente
Na Netflix: o filme de ação com Bad Bunny para os fãs de John Wick
A nova série da Netflix que promete ser sua salvação nesta terça-feira

Entre os reconhecimentos recentes, estão as vitórias no Globo de Ouro, nas categorias Melhor Ator em Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa. O ator também foi indicado a um dos prêmios mais importantes do cinema mundial, o Oscar, na categoria Melhor Ator.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Omelete (@omelete)

O concurso de sósias não é novidade na capital baiana. Outros eventos do tipo já aconteceram em Salvador, incluindo concursos inspirados em Davi Britto e em personalidades da cultura pop.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Concurso de Sósias wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ator baiano vem ganhando grande repercussão no cinema internacional
Play

O novo filme viciante da Netflix que chegou para salvar seu domingo

Ator baiano vem ganhando grande repercussão no cinema internacional
Play

Esse novo filme de ação da Netflix virou febre e já alcançou o TOP 10

Ator baiano vem ganhando grande repercussão no cinema internacional
Play

O Som da Morte e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Ator baiano vem ganhando grande repercussão no cinema internacional
Play

Nova série de Stranger Things ganha trailer e data na Netflix

x