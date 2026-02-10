Na Netflix: o filme de ação com Bad Bunny para os fãs de John Wick

Produção se tornou um dos filmes de ação mais comentados dos últimos anos - Foto: Divulgação

Um dos artistas mais importantes da atualidade, Bad Bunny já marcou presença em outros territórios da cultura pop — inclusive no cinema. Antes mesmo de se consolidar como um dos maiores nomes da música, ele apareceu ao lado de estrelas de Hollywood em produções de grande alcance, como um dos filmes de ação mais comentados dos últimos anos.

É o caso de ‘Trem-Bala’, filme disponível na Netflix. O longa aposta em uma combinação de ação estilizada e humor irreverente, oferecendo um prato cheio tanto para fãs do gênero quanto para espectadores que buscam entretenimento direto e dinâmico, na linha de franquias como ‘John Wick’.

Dirigido por David Leitch, o longa se diferencia ao abandonar o tom excessivamente sério comum em narrativas de assassinos profissionais. Em vez disso, abraça o exagero e a comicidade sem abrir mão de sequências de luta bem coreografadas, violência gráfica e uma trama cheia de reviravoltas. O resultado é uma experiência energética, que conquistou espaço entre os títulos de ação mais populares dos últimos anos.

A história acompanha Ladybug, personagem de Brad Pitt, um assassino marcado por uma sequência de missões que deram errado. Decidido a atuar de forma discreta e sem conflitos, ele aceita um trabalho aparentemente simples: recuperar uma maleta a bordo de um trem-bala que cruza o Japão. A missão, no entanto, rapidamente se transforma em um pesadelo.

Dentro do trem, Ladybug cruza o caminho de diversos outros assassinos profissionais, cada um com motivações próprias que se entrelaçam de maneira imprevisível. Entre eles estão personagens como Kimura, Prince, Tangerine e Lemon. Para piorar a situação, uma ameaça adicional coloca todos em risco: uma bomba programada para explodir caso a velocidade do trem seja reduzida, a menos que um resgate seja pago.

Bad Bunny interpreta El Lobo, um assassino mexicano movido por vingança. Apesar de sua participação ser relativamente curta, o personagem se destaca em cenas de confronto intenso e em momentos que ajudam a expandir sua personalidade. O papel marca um passo importante na trajetória do artista em Hollywood e é frequentemente lembrado pelo público como um dos momentos mais impactantes do filme.

Trem-Bala está disponível no catálogo da Netflix.

Show histórico no Super Bowl

Na noite do último domingo, 8, Bad Bunny foi a atração principal do show de intervalo do Super Bowl, tornando-se o primeiro artista a ocupar o palco do evento esportivo com um show predominantemente em espanhol. Apesar de durar apenas 15 minutos em meio à partida entre Seattle Seahawks e New England Patriots, a performance foi histórica.

Celebrando a diversidade latino-americana, Bunny trouxe dançarinos, elementos culturais e grandes convidados ao Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

Reação de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nas redes sociais a apresentação de Bad Bunny no Super Bowl. Sem mencionar o nome do artista, o republicano classificou o show como uma “bagunça” e fez duras críticas ao conteúdo da performance.

“Absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos! Não faz sentido nenhum, é uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência”, escreveu.

Em seguida, completou: “Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo”. Trump ainda afirmou que “esse ‘show’ é um tapa na cara do nosso país, que está estabelecendo novos padrões e recordes todos os dias”.

O presidente também atacou a coreografia do espetáculo, dizendo que a dança foi “repugnante”. Segundo ele, o show teria sido inadequado “para as crianças pequenas que estão assistindo de todos os Estados Unidos e do mundo todo”. Para o presidente, não houve qualquer elemento inspirador no show.

DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Com ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, Bad Bunny foi o grande vencedor do Grammy 2026 e teve o álbum mais streamado no Spotify em 2025.