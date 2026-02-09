Menu
MUNDO
MUNDO

Trump diz que show de Bad Bunny no Super Bowl foi "nojento" e afronta aos EUA

Bad Bunny se apresentou no evento que simboliza a grande final da liga de futebol americano

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/02/2026 - 6:57 h

Donald Trump criticou nas redes sociais a apresentação de Bad Bunny
Donald Trump criticou nas redes sociais a apresentação de Bad Bunny

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nas redes sociais a apresentação de Bad Bunny no Super Bowl, realizada na noite de domingo, 8. Sem mencionar o nome do artista, o republicano classificou o show como uma “bagunça” e fez duras críticas ao conteúdo da performance.

“Absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos! Não faz sentido nenhum, é uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência”, escreveu. Em seguida, completou: “Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo”. Trump ainda afirmou que “esse ‘show’ é um tapa na cara do nosso país, que está estabelecendo novos padrões e recordes todos os dias”.

O presidente também atacou a coreografia do espetáculo, dizendo que a dança foi “repugnante”. Segundo ele, o show teria sido inadequado “para as crianças pequenas que estão assistindo de todos os Estados Unidos e do mundo todo”. Para o presidente, não houve qualquer elemento inspirador no show.

Imagem ilustrativa da imagem Trump diz que show de Bad Bunny no Super Bowl foi "nojento" e afronta aos EUA
| Foto: Reprodução

Apresentação de Bad Bunny

Bad Bunny se apresentou no intervalo da final da liga de futebol americano, um dos programas de maior audiência da TV dos EUA, realizado neste ano no Levi’s Stadium, na Califórnia, durante o jogo entre New England Patriots e Seattle Seahawks. A performance destacou elementos da cultura latina e trouxe críticas diretas às políticas migratórias dos Estados Unidos, um dos principais focos do atual governo.

Mais de 6 mil pacotes de M&M’s são retirados do mercado; entenda
Foto de cueca a email com Epstein: o escândalo do ex-chefão dos EUA
Nasa avança em estudo sobre vida no passado de Marte

O episódio ocorre em meio a um momento de tensão política nos Estados Unidos, marcado por protestos contra ações do ICE e por debates acalorados sobre imigração.

