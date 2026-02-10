LUTO
Lembra dele? Ex-ator mirim morre aos 33 anos após suposto acidente
Conhecido por filme dos anos 2000, artista teve morte confirmada pela família
Por Beatriz Santos
Morreu, aos 33 anos, o ex-ator mirim Blake Garrett, conhecido por trabalhos no cinema infantil dos anos 2000. A morte foi confirmada pela mãe dele, Carol Garrett, ao TMZ. A causa não foi divulgada.
Garrett ganhou notoriedade ainda criança, especialmente pelo papel no filme Zoando na Escola, lançado em 2006. Ao longo da carreira precoce, ele se tornou um rosto familiar do público jovem da época.
Nascido em Austin, no Texas, Blake Garrett iniciou a trajetória artística nos palcos, participando de peças de teatro locais. Antes de chegar ao cinema, também integrou uma adaptação teatral da série infantil Barney e Seus Amigos. A projeção nacional veio com Zoando na Escola, considerado o trabalho mais lembrado de sua carreira.
O longa acompanha Billy (Luke Benward), um estudante recém-chegado a uma nova escola que aceita o desafio do valentão Joe (Adam Hicks): comer 10 larvas sem vomitar. O filme venceu o prêmio de Melhor Elenco no Young Artist Award, conhecido como o “Oscar das crianças”.
A morte de Blake Garrett
Segundo o relato da família, Blake procurou atendimento médico na semana anterior à morte após sentir dores intensas. No hospital, ele teria recebido o diagnóstico de herpes zoster.
De acordo com a mãe, Carol Garrett, Blake pode ter se automedicado para tentar aliviar o desconforto provocado pela infecção. Ela acredita que a morte pode ter sido consequência de um “acidente trágico”.
Nos últimos anos, Blake vivia momentos instáveis, segundo familiares, e enfrentou o vício por um período. Ele estava sóbrio há três anos e havia se estabelecido na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. A família ainda aguarda a confirmação oficial sobre a causa da morte do ator.
