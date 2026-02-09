Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DICAS DE SÉRIE!

Só 6 episódios: a nova série da Netflix que você pode ver em uma tarde

Produção de espionagem já alcançou o TOP 10 da plataforma de streaming

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/02/2026 - 13:19 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Nova série da Netflix promete prender do primeiro ao último episódio
Nova série da Netflix promete prender do primeiro ao último episódio -

Com apenas seis episódios, Unfamiliar virou uma maratona rápida para os assinantes da Netflix. A série de ação e suspense de espionagem alcançou rapidamente o TOP 10 da plataforma e já se consolidou como um dos sucessos do momento, ocupando atualmente a segunda posição, atrás apenas de Bridgerton.

A produção aposta em um gênero clássico que nunca sai de moda. Criada por Paul Coates, Unfamiliar acompanha Simon e Meret, um casal de ex-espiões que vive sob identidades falsas em Berlim, escondendo da filha adolescente, Nina, um passado marcado por operações secretas e decisões traumáticas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

O novo filme viciante da Netflix que chegou para salvar seu domingo
5 séries curtas de investigação da Netflix para este fim de semana
7 filmes novos da Netflix para maratonar neste fim de semana

Para quem busca uma trama de conspiração política com tons mais realistas, a série se apresenta como uma forte candidata à próxima maratona.

O ponto de virada acontece quando o passado bate à porta do casal. Administrando uma casa segura na capital alemã, Simon e Meret veem antigas ameaças ressurgirem, colocando em risco não apenas suas vidas, mas também o casamento e a segurança da filha. A partir daí, perseguições, tiroteios e confrontos físicos dividem espaço com conflitos emocionais profundos.

Perseguidos por assassinos profissionais, agentes russos, o BND, antigos amantes e velhos inimigos, eles precisam lidar com segredos enterrados enquanto tentam manter a família unida.

Um dos maiores trunfos de Unfamiliar está na forma como o pessoal e o político se entrelaçam. A série foge do maniqueísmo ao apresentar protagonistas moralmente cinzentos: Simon e Meret não são heróis impecáveis. Ambos cometeram erros graves em uma operação fracassada na Bielorrússia há 16 anos e agora precisam enfrentar as consequências dessas escolhas.

A dinâmica familiar ganha ainda mais peso quando Nina descobre que seus pais não são simples civis, mas combatentes letais. Essa revelação adiciona uma camada emocional que sustenta a narrativa mesmo nos momentos mais voltados à ação, tornando o suspense mais humano e menos mecânico.

Apesar da premissa sólida, a série enfrenta alguns obstáculos. O uso constante de flashbacks e fragmentos narrativos pode tornar a compreensão inicial um pouco confusa. Além disso, o ritmo oscila: enquanto alguns trechos se arrastam, outros retêm informações estratégicas para garantir o gancho de uma segunda temporada, o que acaba impedindo uma conclusão totalmente satisfatória neste primeiro ano.

Visualmente, Unfamiliar adota tons frios e sombrios, uma estética eficiente para o gênero, mas que já se tornou um pouco formulaica dentro do catálogo de suspenses internacionais da Netflix. Ainda assim, a combinação entre drama familiar e espionagem mantém o interesse até o último episódio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nova série da Netflix promete prender do primeiro ao último episódio
Play

Esse novo filme de ação da Netflix virou febre e já alcançou o TOP 10

Nova série da Netflix promete prender do primeiro ao último episódio
Play

O Som da Morte e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Nova série da Netflix promete prender do primeiro ao último episódio
Play

Nova série de Stranger Things ganha trailer e data na Netflix

Nova série da Netflix promete prender do primeiro ao último episódio
Play

3 filmes novos do Prime Video para salvar o seu fim de semana

x