Detran aposta em prevenção e amplia ações no Carnaval de Salvador

Muito antes do primeiro trio ganhar a avenida, uma engrenagem silenciosa já está em movimento para garantir que o Carnaval de Salvador 2026 aconteça com segurança. Entre planejamento, fiscalização e ações educativas, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) assume um papel estratégico na organização da festa, atuando desde o pré-Carnaval até o último dia da folia.

Neste ano, o órgão amplia sua presença nas ruas e nos bastidores dos circuitos, com vistorias técnicas de veículos, formação específica de condutores, operações de fiscalização, atendimento ao público e um novo projeto voltado ao cuidado com os motoristas que conduzem trios elétricos e carros de apoio. A atuação integrada busca assegurar a mobilidade urbana e proteger foliões, trabalhadores e artistas durante os dias de festa.

Vistorias começam no pré-Carnaval

O trabalho do Detran-BA tem início ainda antes da abertura oficial da festa, com a vistoria dos trios elétricos e carros de apoio que irão desfilar nos circuitos. O processo analisa documentação, equipamentos obrigatórios, condições de segurança, pneus, iluminação e demais itens exigidos para a circulação durante o Carnaval.

Segundo o diretor-geral do Detran-BA, Max Passos, a fiscalização começou ainda no mês de janeiro.

"Todos os anos a gente se programa para poder fazer as atividades de Carnaval. Nós iniciamos com as vistorias dos trios e dos carros de apoio desde o dia 26 de janeiro. Hoje eu estive lá para poder fazer um levantamento e, até ontem, nós tínhamos vistoriado 103 carros que vão participar do circuito."

A expectativa é ampliar esse número nos próximos dias.

"A gente espera que até amanhã, se não for prorrogado, pela quantidade de veículos que a gente viu lá hoje, que a gente consiga bater uma meta de 150 a 200 veículos vistoriados, que precisam ser obrigatoriamente vistoriados quanto às condições de segurança para poder estar trafegando no circuito."

Capacitação de condutores reforça segurança na avenida

Outra frente importante da operação é a formação dos motoristas responsáveis por conduzir os trios elétricos e carros de apoio. Entre os dias 9 e 11 de fevereiro, o Detran-BA promove o Seminário de Condutores, com palestras sobre legislação de trânsito, direção defensiva, saúde física e emocional, além da prevenção de riscos, em parceria com a Neoenergia Coelba.

"Inclusive, este ano também nós iniciamos ontem, dia 9, o seminário para os condutores de trio elétrico. É um seminário que a pessoa participa no Detran e vai até amanhã, dia 11. São três dias, com dois turnos, pela manhã e pela tarde, em que as pessoas vão ter várias palestras: palestras com psicólogo, com médico e palestras de instruções de trânsito, para poder também ir qualificado para fazer o seu percurso."

Para o diretor-geral, o papel dos motoristas é fundamental para o funcionamento da festa.

"Porque, assim, os motoristas são parte do Carnaval, eles são essenciais para o Carnaval, já que conduzem o principal instrumento da festa, que é o trio elétrico."

Espaços de descompressão são novidade em 2026

A preocupação com o bem-estar dos condutores motivou a criação do projeto “Cuidando de quem conduz a alegria do Carnaval”. Pela primeira vez, o Detran-BA disponibiliza espaços de descompressão exclusivos para motoristas de trios e carros de apoio.

"E este ano a gente tem uma novidade, que é o ponto de descompressão. A gente fez dois pontos, um na Barra e um no Campo Grande, para que a gente possa estar recebendo os motoristas dos trios e dos carros de apoio, que às vezes ficam ali esperando quatro ou cinco horas de relógio para poder trafegar, para poder iniciar o seu roteiro, o seu percurso."

"Às vezes, eles ficam ali na boleia do caminhão, aguardando de forma desconfortável, e a gente fez um local para eles com ar-condicionado, café, água e lanche, para que eles possam ter um descanso e possam entrar mais tranquilos na avenida para fazer o seu percurso."

Fiscalização e Lei Seca durante a folia

Durante os dias oficiais do Carnaval, o Detran-BA intensifica a fiscalização nos circuitos e nas vias do entorno, com blitzes da Operação Lei Seca, realizadas em parceria com a Polícia Militar, além de ações educativas voltadas ao público.

"Sem dúvida, segue em andamento. A gente já fez um roteiro da blitz da Lei Seca: se beber, não dirija. Pegue um aplicativo, pegue um táxi, pegue um mototáxi ou vá para o circuito assim, ou então escolha um motorista da rodada para poder dar mais segurança ao trânsito."

"Nós vamos estar vigilantes no circuito todo, com essas fiscalizações e também com ações de educação."

Postos de atendimento e estrutura operacional

Cerca de 100 servidores do Detran-BA atuam direta ou indiretamente na operação do Carnaval 2026. O órgão mantém quatro postos fixos de atendimento na Barra, Ondina, Campo Grande e Pelourinho, garantindo suporte à população durante os dias de festa.

"Vamos ter pontos de atendimento no Pelourinho, no Campo Grande, em Ondina e na Barra. São quatro pontos de atendimento que nós vamos ter, onde as pessoas vão poder estar lá tirando suas dúvidas. Se perder a habilitação e quiser alguma orientação, vai estar lá."

Ao avaliar o trabalho desenvolvido no pré-Carnaval, o diretor-geral destacou o caráter preventivo da operação.

"É um balanço superpositivo, né? Eu acho que é um trabalho de prevenção muito positivo para que a gente possa assegurar a tranquilidade das pessoas e garantir que tenham um Carnaval com segurança."