CARNAVAL

Lauro de Freitas terá programação gratuita de Carnaval em shopping

Redação

Por Redação

10/02/2026 - 16:19 h

Carnaval no Parque Shopping Bahia
Carnaval no Parque Shopping Bahia -

Enquanto os grandes circuitos do Carnaval de Salvador lota as ruas, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) oferece uma alternativa, entre os dias 14 e 22 de fevereiro, para quem prefere curtir a folia longe das grandes aglomerações.

Durante esses dias, o Parque Shopping Bahia promove uma programação gratuita e aberta ao público familiar, com atrações musicais, cortejo carnavalesco e baile à fantasia, em ambiente fechado.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira o evento

14 de fevereiro

A agenda começa no dia 14 de fevereiro, das 15h às 16h30, com a apresentação da banda Musiclauns, na Praça de Alimentação.

O show combina música e intervenções lúdicas, com proposta interativa especialmente direcionada ao público infantil.

16 de fevereiro

No dia 16 de fevereiro, a partir das 16h, o Mini Trio do Tio Paulinho percorre os corredores do shopping em formato itinerante.

O cortejo tem saída em frente ao Hiper Ideal, passa pelo piso L2 e segue até a Praça de Alimentação, levando marchinhas e clima carnavalesco ao público.

Ainda no mesmo dia, a partir das 18h, o espaço recebe o Baile à Fantasia d’Os Mortalhas.

A iniciativa resgata o formato dos tradicionais bailes carnavalescos, com repertório festivo e incentivo ao uso de fantasias, em atividade aberta à participação do público.

22 de fevereiro

O encerramento da programação ocorre no dia 22 de fevereiro, das 14h às 20h, com o Desfile Inclusão na Passarela, também na Praça de Alimentação.

A ação reúne participantes de diferentes idades e perfis, com foco na valorização da diversidade e da participação social.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

x