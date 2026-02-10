Siga o A TARDE no Google

Pabllo Vittar anuncia grupo de K-pop como atração no Carnaval - Foto: Divulgação

Trazendo uma novidade para o Carnaval de 2026, Pabllo Vittar leva ao seu bloco o grupo sul-coreano de K-pop NMIXX. A participação acontece na próxima segunda-feira, 16, no Bloco da Pabllo, na cidade de São Paulo.

Apesar dos rumores que circularam nas redes sociais nos últimos dias, a colaboração foi confirmada oficialmente apenas nesta terça-feira, 10, nas redes sociais da cantora.

A relação entre as artistas começou em agosto de 2025, quando lançaram juntas a música “MEXE”. Esta, no entanto, não será a primeira passagem do NMIXX pelo Brasil. Em 2025, o grupo se apresentou no Vibra São Paulo, também na capital paulista.

Considerado um dos maiores blocos do Carnaval de São Paulo, o bloco de Pabllo Vittar já reuniu mais de dois milhões de foliões nas ruas da cidade.