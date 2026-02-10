Menu
CARNAVAL
MÚSICA

Pabllo Vittar anuncia grupo de K-pop como atração no Carnaval

Participação foi confirmada nesta terça-feira, 10

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/02/2026 - 17:53 h | Atualizada em 10/02/2026 - 18:59

Pabllo Vittar anuncia grupo de K-pop como atração no Carnaval
Trazendo uma novidade para o Carnaval de 2026, Pabllo Vittar leva ao seu bloco o grupo sul-coreano de K-pop NMIXX. A participação acontece na próxima segunda-feira, 16, no Bloco da Pabllo, na cidade de São Paulo.

Apesar dos rumores que circularam nas redes sociais nos últimos dias, a colaboração foi confirmada oficialmente apenas nesta terça-feira, 10, nas redes sociais da cantora.

Leia Também:

Lauro de Freitas terá programação gratuita de Carnaval em shopping
Carnaval infantil ganha protagonismo com desfile da Banda Ibéji
Carnaval de Salvador terá nova linha de ônibus gratuita

A relação entre as artistas começou em agosto de 2025, quando lançaram juntas a música “MEXE”. Esta, no entanto, não será a primeira passagem do NMIXX pelo Brasil. Em 2025, o grupo se apresentou no Vibra São Paulo, também na capital paulista.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Pabllo Vittar (@pabllovittar)

Considerado um dos maiores blocos do Carnaval de São Paulo, o bloco de Pabllo Vittar já reuniu mais de dois milhões de foliões nas ruas da cidade.

x