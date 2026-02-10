Corpos com mãos amarradas são encontrados dentro de carro em Salvador

Ataque a tiros ocorreu nas proximidades de empresa de transporte interestadua - Foto: Reprodução

Dois homens foram brutalmente assassinados em Pirajá, em Salvador, dentro de um carro estacionado próximo a uma empresa de transporte interestadual, na tarde desta terça-feira, 10. Segundo apurações iniciais, as vítimas, possivelmente vendedores de cesta básica, foram encontradas com as mãos amarradas, indicando que o crime foi premeditado.

Testemunhas relataram que os disparos foram efetuados por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram do veículo e atiraram diversas vezes. Após o ataque, o motorista do carro teria fugido utilizando uma das motos dos suspeitos, segundo informações.

A Polícia Militar, por meio da 9ª CIPM, foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a morte das vítimas e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a perícia e remoção dos corpos.

Até o momento, não há informações sobre a identidade oficial das vítimas, nem confirmação sobre possíveis motivadores do crime.

A Polícia Civil é responsável pelas investigações para apurar autoria e motivação do duplo homicídio. Equipes trabalham para identificar os responsáveis pelo ataque e esclarecer as circunstâncias do crime

