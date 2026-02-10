Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é preso ao receber drogas e munição em encomenda dos Correios

Suspeito estava acompanhado de um jovem de 17 anos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

10/02/2026 - 17:02 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Homem é preso ao receber drogas e munições pelos Correios
Homem é preso ao receber drogas e munições pelos Correios -

Um homem de 21 anos foi preso depois de ser flagrado recebendo uma encomenda que continha drogas e munições em uma agência dos Correios em Itabuna, no Sul da Bahia. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 9.

No momento em que foi abordado, ele estava acompanhado de uma adolescente de 17 anos, que utilizou o documento de identidade da irmã para retirar a encomenda.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A jovem foi apresentada à autoridade policial para adoção das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e posteriormente entregue ao responsável legal.

Encomenda suspeita

A prática foi identificada após trabalho de inteligência que identificou a chegada de uma encomenda suspeita. O destinatário começou a ser monitorado, até que foi flagrado no momento em que foi retirar o pacote.

Na caixa foram encontrados:

  • nove tabletes de maconha, totalizando 7,4 quilos;
  • 25 munições de calibre .32.

Leia Também:

Concurso Polícia Civil da Bahia: banca organizadora deve ser definida até março
R$ 250 milhões em cocaína: brasileiros são presos com droga em barco
Líder do tráfico no interior da Bahia é preso durante operação em SP
“Sofra até a morte”: homem é preso por queimar mulher com caldo quente

Além disso, continuando as investigações, os policiais encontraram um imóvel ligado ao suspeito, lá foram apreendidos:

  • 109 frascos de droga sintética inalante, conhecida como “Black Lança”;
  • porções de crack;
  • porções de cocaína;
  • balança de precisão;
  • embalagens plásticas;
  • tubos utilizados para o acondicionamento de drogas.

Investigações apontam ainda que o preso possui um histórico de tráfico de drogas e já tinha sido autuado em flagrante duas vezes no ano de 2025, pelo mesmo crime.

Ele foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de munição e corrupção de menores e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia correios drogas munições tráfico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem é preso ao receber drogas e munições pelos Correios
Play

Três suspeitos são presos e mais de 150 abadás apreendidos em operação

Homem é preso ao receber drogas e munições pelos Correios
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Homem é preso ao receber drogas e munições pelos Correios
Play

Vídeo: homem toca partes íntimas de mulher durante caminhada em Salvador

Homem é preso ao receber drogas e munições pelos Correios
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

x