Homem é preso ao receber drogas e munição em encomenda dos Correios

Homem é preso ao receber drogas e munições pelos Correios - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Um homem de 21 anos foi preso depois de ser flagrado recebendo uma encomenda que continha drogas e munições em uma agência dos Correios em Itabuna, no Sul da Bahia. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 9.

No momento em que foi abordado, ele estava acompanhado de uma adolescente de 17 anos, que utilizou o documento de identidade da irmã para retirar a encomenda.

A jovem foi apresentada à autoridade policial para adoção das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e posteriormente entregue ao responsável legal.

Encomenda suspeita

A prática foi identificada após trabalho de inteligência que identificou a chegada de uma encomenda suspeita. O destinatário começou a ser monitorado, até que foi flagrado no momento em que foi retirar o pacote.

Na caixa foram encontrados:

nove tabletes de maconha, totalizando 7,4 quilos;

25 munições de calibre .32.

Além disso, continuando as investigações, os policiais encontraram um imóvel ligado ao suspeito, lá foram apreendidos:

109 frascos de droga sintética inalante, conhecida como “Black Lança”;

porções de crack;

porções de cocaína;

balança de precisão;

embalagens plásticas;

tubos utilizados para o acondicionamento de drogas.

Investigações apontam ainda que o preso possui um histórico de tráfico de drogas e já tinha sido autuado em flagrante duas vezes no ano de 2025, pelo mesmo crime.

Ele foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de munição e corrupção de menores e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.