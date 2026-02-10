POLÍCIA
Homem é preso ao receber drogas e munição em encomenda dos Correios
Suspeito estava acompanhado de um jovem de 17 anos
Um homem de 21 anos foi preso depois de ser flagrado recebendo uma encomenda que continha drogas e munições em uma agência dos Correios em Itabuna, no Sul da Bahia. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 9.
No momento em que foi abordado, ele estava acompanhado de uma adolescente de 17 anos, que utilizou o documento de identidade da irmã para retirar a encomenda.
A jovem foi apresentada à autoridade policial para adoção das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e posteriormente entregue ao responsável legal.
Encomenda suspeita
A prática foi identificada após trabalho de inteligência que identificou a chegada de uma encomenda suspeita. O destinatário começou a ser monitorado, até que foi flagrado no momento em que foi retirar o pacote.
Na caixa foram encontrados:
- nove tabletes de maconha, totalizando 7,4 quilos;
- 25 munições de calibre .32.
Além disso, continuando as investigações, os policiais encontraram um imóvel ligado ao suspeito, lá foram apreendidos:
- 109 frascos de droga sintética inalante, conhecida como “Black Lança”;
- porções de crack;
- porções de cocaína;
- balança de precisão;
- embalagens plásticas;
- tubos utilizados para o acondicionamento de drogas.
Investigações apontam ainda que o preso possui um histórico de tráfico de drogas e já tinha sido autuado em flagrante duas vezes no ano de 2025, pelo mesmo crime.
Ele foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de munição e corrupção de menores e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.
