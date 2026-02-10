Menu
POLÍCIA

“Sofra até a morte”: homem é preso por queimar mulher com caldo quente

Crime ocorreu após série de intimidações e mensagens ofensivas enviadas desde maio de 2025

Luan Julião

Por Luan Julião

10/02/2026 - 13:18 h

Suspeito descumpriu medidas protetivas, fez ameaças constantes e foi preso pela Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira, 9, um homem de 32 anos investigado por uma série de crimes de violência doméstica em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo as investigações, o suspeito é acusado de agredir, ameaçar e injuriar a própria companheira, também de 32 anos, além de descumprir reiteradamente medidas protetivas determinadas pela Justiça. Mesmo ciente das restrições impostas judicialmente, ele teria continuado a intimidar a vítima, colocando em risco não apenas a integridade dela, mas também a de familiares próximos.

Desde maio de 2025, a mulher passou a receber mensagens constantes com ameaças e ofensas enviadas por SMS e aplicativos de mensagens. Em conteúdos analisados pela polícia, o investigado fazia declarações de intimidação e ameaças de morte: “Fiz um trabalho pra você. Sofra até a sua morte”.

Polícia aponta que acusado colocou em risco a integridade física e psicológica da vítima e da família
Um dos episódios mais graves ocorreu no dia 1º de fevereiro, quando o homem, sob efeito de álcool, invadiu a residência da mãe da vítima. No local, ele arremessou uma panela com caldo quente, atingindo a perna da companheira e quase ferindo o filho do casal, de 2 anos. Durante a ação, objetos da casa foram quebrados e novas ameaças foram direcionadas a integrantes da família.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao presídio da região, onde permanece detido e à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

agressão ameaças Direitos da Mulher. justiça prisão violência doméstica

