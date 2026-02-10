Menu
DÍVIDA COM O TRÁFICO

Irmãos são presos por explodir lotérica para pagar dívida com tráfico

Jovens se inspiraram em filmes e vídeos da internet para cometer o crime

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

10/02/2026 - 13:03 h

Suspeitos teriam roubado lotérica para pagar dívida com tráfico
Suspeitos teriam roubado lotérica para pagar dívida com tráfico

Dois irmãos, um de 19 anos e outro de 22, foram presos no último domingo, 8, suspeitos de terem explodido uma lotérica durante um assalto em Manaus. A ação teria sido motivada para o pagamento de uma dívida com o tráfico da região, apontam as investigações.

Os suspeitos foram identificados como Jociney de Matos Cruz, de 19 anos, e Miguel Augusto Cruz de Souza Junior, de 22. O assalto aconteceu na última sexta-feira, 6, e foi registrada por câmeras de segurança do local.

Suspeitos de terem explodido lotérica para pagar divida no tráfico
Foto: Divulgação

As imagens flagraram os suspeitos entrando na lotérica, conversando com o atendente e, em seguida, instalando o artefato explosivo no local antes de fugir.

A explosão aconteceu momentos depois, danificando a estrutura do prédio.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os criminosos conseguiram levar cerca de R$ 5 mil em dinheiro. A prisão foi feita por equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), porém, valor não foi recuperado.

O delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga, destacou ao g1 AM que os próprios suspeitos relataram como aprenderam a fabricar o explosivo.

“Segundo eles, assistiram vídeos na internet e também filmes na televisão para conseguir fazer esses explosivos”, afirmou.

Ação não deixou feridos

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), antes da explosão, os criminosos anunciaram o assalto permitindo com que os clientes evacuassem, o local, evitando feridos.

Depois da detonação, os suspeitos pegaram os malotes de dinheiro e fugiram.

O Grupamento de Manejo e Artefatos Explosivos (Marte) realizou uma inspeção no local para coletar vestígios e identificar o material utilizado.

As evidências foram enviadas à perícia, que vai seguir com as investigações. Os dois irmãos vão responder pelo crime de roubo e seguem à disposição da Justiça.

Tags:

assalto dívida lotérica Polícia

x