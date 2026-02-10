Prisão de piloto por abuso sexual infantil: saiba todos os detalhes sobre o caso

- Foto: Reprodução

Preso nesta segunda-feira, 9, dentro de avião no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o pilotoSérgio Antônio Lopes, de 60 anos, da companhia aérea Latam, é apontado como chefe de uma rede de exploração sexual infantil atuante há pelo menos oito menos.

Ele foi autuado por prática reiterada de crimes como estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes, com atuação organizada e divisão de funções entre os envolvidos.

De acordo com as investigações, conduzidas pela Polícia Civil desde o início de outubro, o idoso abusava de crianças e adolescentes e, na maioria das vezes, contava com a participação de familiares das vítimas para o aliciamento.

Segundo a polícia, a prisão ocorreu dentro do aeroporto devido à dificuldade para localizar o suspeito em casa, pois ele viajava com frequência por causa do trabalho. Assim, em contato com a companhia, as forças de segurança solicitaram a escala de voo e planejaram a abordagem.

Quem é o suspeito?

Sérgio Antônio Lopes, tem 60 anos e atua como piloto da Latam. Ele é casado, tem filhos e mora em Guararema, na região metropolitana de São Paulo.

Saiba como ele agia

As investigações apontam que o suspeito costumava se aproximar de mães, avós ou responsáveis legais das vítimas, com falso interesse em um relacionamento afetivo.

Ao ganhar a confiança, ele explicava que, na verdade, objetivo eram os menores, e fazia as propostas financeiras. O piloto costumava pagar entre R$ 30 e R$ 100, via Pix, por imagens das vítimas, enviadas principalmente por meio de aplicativos de mensagens.

Além disso, ele oferecia ajuda com despesas, alimentos, medicamentos, eletrodomésticos e aluguel para as famílias.

Quando o abuso ultrapassava o contato virtual, Sérgio costumava levar as crianças e adolescentes para motéis, utilizando documentos de identidade falsos.

Além do piloto, outras pessoas são investigadas por participação no esquema. Entre elas a avó de três vítimas, que foi presa temporariamente, também nesta segunda-feira, 9.

A mãe de uma criança foi detida em flagrante por armazenamento e compartilhamento de material de exploração sexual infantil.

No total, 10 vítimas já foram identificadas em São Paulo, mas a Polícia Civil não descarta que o número seja maior e que haja vítimas em outros estados.

Latam investiga o caso internamente

Companhia aérea em que o piloto atua, a Latam afirma que instaurou uma apuração interna e garante repudiar qualquer ação criminosa. Além disso, a empresa se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.