Piloto é preso dentro de avião acusado de abuso sexual infantil

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução

Um piloto da companhia aérea Latam foi preso, na manhã desta segunda-feira, 9, por suspeita de manter uma rede de abuso sexual infantil. A captura foi realizada no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, é acusado de violetar vítimas de 11, 12 e 15 anos. Segundo as investigações do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), ele levava as menores para motéis, utilizando documento falso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mulher é suspeita de aliciar as netas

Uma mulher de 55 anos também foi acusada de aliciar as próprias netas para o suspeito.

Os agentes irão realizar busca e apreensão na residência em que o piloto mora, no município de Guararema, para localizar computadores e outros documentos.

Até o momento, nem a Latam, nem a Aena, concessionária que administra o aeroporto, se pronunciaram sobre o caso.

Em nota, a LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira, 9, durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.

Ainda conforme a nota, a LATAM se coloca à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta.