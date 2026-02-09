REDE DE CRIME
Piloto é preso dentro de avião acusado de abuso sexual infantil
Avó é acusada de aliciar as vítimas para o suspeito
Por Luiza Nascimento
Um piloto da companhia aérea Latam foi preso, na manhã desta segunda-feira, 9, por suspeita de manter uma rede de abuso sexual infantil. A captura foi realizada no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, é acusado de violetar vítimas de 11, 12 e 15 anos. Segundo as investigações do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), ele levava as menores para motéis, utilizando documento falso.
Mulher é suspeita de aliciar as netas
Uma mulher de 55 anos também foi acusada de aliciar as próprias netas para o suspeito.
Os agentes irão realizar busca e apreensão na residência em que o piloto mora, no município de Guararema, para localizar computadores e outros documentos.
Até o momento, nem a Latam, nem a Aena, concessionária que administra o aeroporto, se pronunciaram sobre o caso.
Em nota, a LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira, 9, durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.
Ainda conforme a nota, a LATAM se coloca à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta.
