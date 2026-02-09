SUBURBANA
Mulher é encontrada morta em Periperi após denúncia de mau cheiro
Vítima foi encontrada sem vida dentro da casa em que morava
Por Luiza Nascimento
Uma mulher foi encontrada morta dentro da casa em que morava, neste domingo, 8, na Travessa Glória, no bairro Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.
O corpo foi localizado após vizinhos denunciarem o mau cheiro que vinha da residência, o que pode significar que a morte aconteceu há alguns dias. Uma mulher chegou a passar mal devido ao odor.
Quem era a vítima?
Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Heliana de Jesus Santos, 55 anos. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte.
O caso foi registrado na 5ª Delegacia Territorial de Periperi. Foram expedidas as guias para perícia e remoção e a necropsia vai apontar o motivo da morte.
