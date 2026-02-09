Mulher é encontrada morta em Periperi após denúncia de mau cheiro

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher foi encontrada morta dentro da casa em que morava, neste domingo, 8, na Travessa Glória, no bairro Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O corpo foi localizado após vizinhos denunciarem o mau cheiro que vinha da residência, o que pode significar que a morte aconteceu há alguns dias. Uma mulher chegou a passar mal devido ao odor.

Quem era a vítima?

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Heliana de Jesus Santos, 55 anos. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia Territorial de Periperi. Foram expedidas as guias para perícia e remoção e a necropsia vai apontar o motivo da morte.