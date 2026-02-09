POLÍCIA
Congresso Nacional reduz agenda nesta semana para o Carnaval
Estão previstas apenas deliberações em plenário até quarta-feira, 11
Por Victoria Isabel
A agenda do Congresso Nacional nesta semana será reduzida em razão do início das festividades do Carnaval. A previsão é que as sessões ocorram apenas até quarta-feira, 11, ou, no máximo, quinta, 12.
Até o momento, estão previstas apenas deliberações em plenário até quarta-feira, além de reuniões pontuais de algumas comissões no dia seguinte. No entanto, parte da programação ainda depende de definições internas.
Com a semana encurtada, os principais projetos devem ficar para depois do Carnaval. Entre os temas que aguardam apreciação está a proposta que trata da escala de trabalho 6x1.
Mesmo com a agenda mais enxuta, Câmara e Senado mantêm discussões importantes, incluindo depoimentos em comissões parlamentares de inquérito, articulações em torno do acordo entre Mercosul e União Europeia e julgamentos de grande impacto no Supremo Tribunal Federal (STF).
