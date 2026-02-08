Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Angelo Coronel suspende agenda após Otto passar por cirurgia

Senadores estão afastados após racha político

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

08/02/2026 - 14:56 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Coronel deseja recuperação de Otto Alencar
Coronel deseja recuperação de Otto Alencar -

O senador Angelo Coronel, ainda filiado ao PSD, prestou solidariedade ao também senador Otto Alencar (PSD), após o parlamentar passar por um procedimento no coração. A família do político suspendeu a agenda no município de Lapão, neste domingo, 8.

Angelo e seus filhos Diego e Angelo Filho, todos filiados ao PSD, divulgaram nota em respeito ao antigo aliado, com quem romperam nos últimos dias, diante do impasse em torno da composição da chapa majoritária governista.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A Família Coronel manifesta toda sua solidariedade diante do acontecido com o Senador Otto Alencar. Nosso mais profundo respeito ao Senador e à família Alencar. Desejamos que ele se recupere totalmente o quanto antes e retome suas atividades", diz a nota.

Wagner visita Otto

O senador Jaques Wagner (PT) tirou a manhã do domingo, 8, para visitar Otto Alencar, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardíaca do Hospital Aliança, em Salvador, se recuperando do procedimento para implantar o marca-passo.

"Saúde, disposição e muita vontade de trabalhar pela #Bahia! Fiz questão de vir dar meu abraço nesse grande amigo e guerreiro, senador Otto Alencar. Foi só um susto pra garantir que o coração tá bom mesmo! Estamos juntos, meu amigo!", escreveu Wagner em uma publicação nas redes sociais.

Mal-estar

Otto Alencar foi internado após sentir um mal-estar, logo depois de uma agenda no município de Lapão, no sábado, 7.

O parlamentar, que é médico, foi submetido a exames médicos, sendo diagnosticado com bradicardia, colocando um marca-passo por medida de precaução.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Angelo Coronel eleições otto alencar Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Coronel deseja recuperação de Otto Alencar
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Coronel deseja recuperação de Otto Alencar
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Coronel deseja recuperação de Otto Alencar
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Coronel deseja recuperação de Otto Alencar
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x