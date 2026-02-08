Angelo Coronel suspende agenda após Otto passar por cirurgia

Siga o A TARDE no Google

Coronel deseja recuperação de Otto Alencar - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

O senador Angelo Coronel, ainda filiado ao PSD, prestou solidariedade ao também senador Otto Alencar (PSD), após o parlamentar passar por um procedimento no coração. A família do político suspendeu a agenda no município de Lapão, neste domingo, 8.

Angelo e seus filhos Diego e Angelo Filho, todos filiados ao PSD, divulgaram nota em respeito ao antigo aliado, com quem romperam nos últimos dias, diante do impasse em torno da composição da chapa majoritária governista.

"A Família Coronel manifesta toda sua solidariedade diante do acontecido com o Senador Otto Alencar. Nosso mais profundo respeito ao Senador e à família Alencar. Desejamos que ele se recupere totalmente o quanto antes e retome suas atividades", diz a nota.

Wagner visita Otto

O senador Jaques Wagner (PT) tirou a manhã do domingo, 8, para visitar Otto Alencar, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardíaca do Hospital Aliança, em Salvador, se recuperando do procedimento para implantar o marca-passo.

"Saúde, disposição e muita vontade de trabalhar pela #Bahia! Fiz questão de vir dar meu abraço nesse grande amigo e guerreiro, senador Otto Alencar. Foi só um susto pra garantir que o coração tá bom mesmo! Estamos juntos, meu amigo!", escreveu Wagner em uma publicação nas redes sociais.

Mal-estar

Otto Alencar foi internado após sentir um mal-estar, logo depois de uma agenda no município de Lapão, no sábado, 7.

O parlamentar, que é médico, foi submetido a exames médicos, sendo diagnosticado com bradicardia, colocando um marca-passo por medida de precaução.