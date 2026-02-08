Lula celebra resultado da eleição em Portugal: "Vitória da democracia"

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de Portugal. Antônio José Seguro, do Partido Socialista, foi eleito, nesta domingo, 8, com 66,8%

Através de uma publicação no X, antigo Twitter, o petista parabenizou o político pela vitória e celebrou a volta da esquerda ao poder no país, após um hiato de 20 anos.

No texto, o chefe do Executivo nacional citou o acordo Mercosul-União Europeia, que avançou depois de 25 anos estagnado.

“Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia”, escreveu o presidente.

Eleição de Seguro

Antônio José Seguro disputou o cargo com André Ventura, do partido de direita Chega!, que teve 33,19% dos votos válidos. Com votação recorde, 45,50% dos portugueses aptos a votar foram às urnas.

Esta foi a segunda vez, desde 1986, que o país teve a eleição de um presidente decidida no segundo turno.

Seguro tem 63 anos, tem Licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Lisboa, e é empresário nas áreas do turismo, agricultura e produtos alimentares.

Ele abandonou a vida política após perder a liderança em 2014 para o ex-primeiro-ministro António Costa.