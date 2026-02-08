PORTUGAL
Lula celebra resultado da eleição em Portugal: "Vitória da democracia"
Antônio José Seguro foi eleito presidente, no segundo turno
Por Luiza Nascimento
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de Portugal. Antônio José Seguro, do Partido Socialista, foi eleito, nesta domingo, 8, com 66,8%
Através de uma publicação no X, antigo Twitter, o petista parabenizou o político pela vitória e celebrou a volta da esquerda ao poder no país, após um hiato de 20 anos.
No texto, o chefe do Executivo nacional citou o acordo Mercosul-União Europeia, que avançou depois de 25 anos estagnado.
“Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia”, escreveu o presidente.
Eleição de Seguro
Antônio José Seguro disputou o cargo com André Ventura, do partido de direita Chega!, que teve 33,19% dos votos válidos. Com votação recorde, 45,50% dos portugueses aptos a votar foram às urnas.
Esta foi a segunda vez, desde 1986, que o país teve a eleição de um presidente decidida no segundo turno.
Seguro tem 63 anos, tem Licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Lisboa, e é empresário nas áreas do turismo, agricultura e produtos alimentares.
Ele abandonou a vida política após perder a liderança em 2014 para o ex-primeiro-ministro António Costa.
