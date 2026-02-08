Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PORTUGAL

Lula celebra resultado da eleição em Portugal: "Vitória da democracia"

Antônio José Seguro foi eleito presidente, no segundo turno

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/02/2026 - 21:43 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Lula celebra resultado da eleição em Portugal: "Vitória da democracia"
-

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de Portugal. Antônio José Seguro, do Partido Socialista, foi eleito, nesta domingo, 8, com 66,8%

Através de uma publicação no X, antigo Twitter, o petista parabenizou o político pela vitória e celebrou a volta da esquerda ao poder no país, após um hiato de 20 anos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No texto, o chefe do Executivo nacional citou o acordo Mercosul-União Europeia, que avançou depois de 25 anos estagnado.

“Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia”, escreveu o presidente.

Leia Também:

Angelo Coronel suspende agenda após Otto passar por cirurgia
Damares tenta barrar patrocínio para homenagem a Lula no Carnaval
Otto Alencar passa por procedimento no coração às pressas

Eleição de Seguro

Antônio José Seguro disputou o cargo com André Ventura, do partido de direita Chega!, que teve 33,19% dos votos válidos. Com votação recorde, 45,50% dos portugueses aptos a votar foram às urnas.

Esta foi a segunda vez, desde 1986, que o país teve a eleição de um presidente decidida no segundo turno.

Seguro tem 63 anos, tem Licenciatura em Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Lisboa, e é empresário nas áreas do turismo, agricultura e produtos alimentares.

Ele abandonou a vida política após perder a liderança em 2014 para o ex-primeiro-ministro António Costa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

António José Seguro democracia Eleições Portugal esquerda Lula Mercosul-União Europeia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x