António José Seguro é eleito presidente de Portugal

Siga o A TARDE no Google

- Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Candidato do Partido Socialista,António José Seguro foi eleito presidente de Portugal, neste domingo, 8, segundo a prévia da apuração. Com 70% dos votos verificados, o candidato já acumula 64% dos válidos.

O rival, André Ventura, do partido de extrema direita Chega, aparece com 36%. A disputa confifura o segundo turno das eleições presidenciais.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pesquisas de boca de urna, divulgadas após o fechamento das urnas também apontaram a vitória de Seguro. Além disso, pesquisas de intenção de voto divulgadas nas últimas semanas já indicavam o mesmo cenário.

As eleições desse domingo no país foram adiadas em alguns municípios, devido às tempestades.

Eleição histórica

Pela primeira vez, em 40 anos, Portugal tem um segundo turno nas eleições presidenciais.

Atualmente, o cargo é ocupado por Marcelo Rebelo de Sousa, de centro-direita, governante por quase 10 anos. No comando, o político ficou marcado por uma postura conciliadora e pela condução do país durante sucessivas crises políticas.