ELEIÇÕES
António José Seguro é eleito presidente de Portugal
Eleições do país estão no segundo turno, fato que não ocorria há 40 anos
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Candidato do Partido Socialista,António José Seguro foi eleito presidente de Portugal, neste domingo, 8, segundo a prévia da apuração. Com 70% dos votos verificados, o candidato já acumula 64% dos válidos.
O rival, André Ventura, do partido de extrema direita Chega, aparece com 36%. A disputa confifura o segundo turno das eleições presidenciais.
Pesquisas de boca de urna, divulgadas após o fechamento das urnas também apontaram a vitória de Seguro. Além disso, pesquisas de intenção de voto divulgadas nas últimas semanas já indicavam o mesmo cenário.
As eleições desse domingo no país foram adiadas em alguns municípios, devido às tempestades.
Leia Também:
Eleição histórica
Pela primeira vez, em 40 anos, Portugal tem um segundo turno nas eleições presidenciais.
Atualmente, o cargo é ocupado por Marcelo Rebelo de Sousa, de centro-direita, governante por quase 10 anos. No comando, o político ficou marcado por uma postura conciliadora e pela condução do país durante sucessivas crises políticas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes