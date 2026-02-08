Menu
HOME > MUNDO
ELEIÇÕES

António José Seguro é eleito presidente de Portugal

Eleições do país estão no segundo turno, fato que não ocorria há 40 anos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/02/2026 - 17:54 h

Imagem ilustrativa da imagem António José Seguro é eleito presidente de Portugal
-

Candidato do Partido Socialista,António José Seguro foi eleito presidente de Portugal, neste domingo, 8, segundo a prévia da apuração. Com 70% dos votos verificados, o candidato já acumula 64% dos válidos.

O rival, André Ventura, do partido de extrema direita Chega, aparece com 36%. A disputa confifura o segundo turno das eleições presidenciais.

Pesquisas de boca de urna, divulgadas após o fechamento das urnas também apontaram a vitória de Seguro. Além disso, pesquisas de intenção de voto divulgadas nas últimas semanas já indicavam o mesmo cenário.

As eleições desse domingo no país foram adiadas em alguns municípios, devido às tempestades.

Eleição histórica

Pela primeira vez, em 40 anos, Portugal tem um segundo turno nas eleições presidenciais.

Atualmente, o cargo é ocupado por Marcelo Rebelo de Sousa, de centro-direita, governante por quase 10 anos. No comando, o político ficou marcado por uma postura conciliadora e pela condução do país durante sucessivas crises políticas.

Tags:

André Ventura António José Seguro eleições presidenciais Partido Socialista Política em Portugal Segunda Turno

x