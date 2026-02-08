Homem é preso após atropelar ex-mulher e nove pessoas em Ilhéus

Siga o A TARDE no Google

Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

No sul da Bahia, em Ilhéus, um homem de 34 anos foi preso em flagrante, na noite deste último sábado, 7, suspeito de atropelar a ex-mulher e outras nove pessoas no bairro Banco da Vitória.

De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito conduzia um veículo que atingiu várias pessoas durante um evento realizado na localidade. Após o atropelamento, ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Ao todo, dez pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região.

Em nota divulgada pela Polícia Civil, foi informado que o carro utilizado no crime foi localizado abandonado. O suspeito foi capturado após rondas realizadas por policiais militares e encaminhado à Delegacia Territorial de Ilhéus.

O homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tentativa de feminicídio e lesão corporal contra mulher.

Ainda segundo a polícia, durante o atendimento da ocorrência, uma das vítimas relatou que também foi agredida fisicamente pelo motorista, o que reforçou a autuação por lesão corporal contra mulher e tentativa de feminicídio.

O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e a motivação das agressões.