BAHIA
Homem é preso após atropelar ex-mulher e nove pessoas em Ilhéus
Suspeito fugiu do local sem prestar socorro às vítimas
No sul da Bahia, em Ilhéus, um homem de 34 anos foi preso em flagrante, na noite deste último sábado, 7, suspeito de atropelar a ex-mulher e outras nove pessoas no bairro Banco da Vitória.
De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito conduzia um veículo que atingiu várias pessoas durante um evento realizado na localidade. Após o atropelamento, ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.
Ao todo, dez pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região.
Em nota divulgada pela Polícia Civil, foi informado que o carro utilizado no crime foi localizado abandonado. O suspeito foi capturado após rondas realizadas por policiais militares e encaminhado à Delegacia Territorial de Ilhéus.
O homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tentativa de feminicídio e lesão corporal contra mulher.
Ainda segundo a polícia, durante o atendimento da ocorrência, uma das vítimas relatou que também foi agredida fisicamente pelo motorista, o que reforçou a autuação por lesão corporal contra mulher e tentativa de feminicídio.
O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e a motivação das agressões.
