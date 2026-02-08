Menu
GRAVE

Duas pessoas morrem após carro bater em árvore e capotar na Bahia

Outra pessoa, que também estava no carro, foi retirada com vida e socorrida por uma equipe do Samu

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/02/2026 - 21:02 h

Imagem ilustrativa da imagem Duas pessoas morrem após carro bater em árvore e capotar na Bahia
-

Duas pessoas morreram, neste domingo, 8, após um veículo colidir contra uma árvore e capotar, na BA-393, no município de Heliópolis, no nordeste da Bahia,

Os corpos ficaram presos nas ferragens e foram resgatados por agentes do 15º Batalhão de Bombeiros Militar (15º BBM). Outra pessoa, que também estava no carro, foi retirada com vida e, posteriormente, socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O resgate

Durante a operação, a guarnição realizou a estabilização do automóvel e utilizou ferramentas hidráulicas para a retirada das portas e afastamento de partes da estrutura, possibilitando a liberação dos corpos das duas vítimas que já estavam sem vida.

Após a extração, os corpos ficaram sob a guarda da Polícia Militar até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais. O CBMBA reforça a importância da direção defensiva e do respeito às normas de trânsito para evitar acidentes.

