POLÍCIA
IMVESTIGAÇÃO

Mistério: mulher é executada próximo Mercado Municipal na RMS

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Laís Samille Trindade dos Santos, de 36 anos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/02/2026 - 16:02 h

Imagem ilustrativa da imagem Mistério: mulher é executada próximo Mercado Municipal na RMS
-

Uma mulher foi morta a tiros na noite de sábado, 7, no Centro de Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu em um bar localizado nos fundos do Mercado Municipal e causou pânico entre moradores e comerciantes da área.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Laís Samille Trindade dos Santos, de 36 anos. Segundo informações preliminares, um homem se aproximou, efetuou diversos disparos de arma de fogo e fugiu logo em seguida. Laís foi atingida em frente ao estabelecimento e morreu no local.

Pessoas que estavam nas proximidades afirmaram ainda ter visto um homem, possivelmente encapuzado, circulando pela região pouco antes dos disparos. Após o crime, o suspeito não foi localizado.

Polícia acionada

Policiais militares da 36ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 25ª Delegacia Territorial de Dias d’Ávila. Guias de perícia, remoção e necropsia foram expedidas. A autoria, motivação e circunstâncias do crime seguem em apuração.

Tags:

Bahia crime DIas d'Ávila HOMICÍDIO Polícia Civil polícia militar região metropolitana de salvador segurança pública violência

x