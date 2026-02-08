Mistério: mulher é executada próximo Mercado Municipal na RMS

- Foto: Reprodução

Uma mulher foi morta a tiros na noite de sábado, 7, no Centro de Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu em um bar localizado nos fundos do Mercado Municipal e causou pânico entre moradores e comerciantes da área.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Laís Samille Trindade dos Santos, de 36 anos. Segundo informações preliminares, um homem se aproximou, efetuou diversos disparos de arma de fogo e fugiu logo em seguida. Laís foi atingida em frente ao estabelecimento e morreu no local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pessoas que estavam nas proximidades afirmaram ainda ter visto um homem, possivelmente encapuzado, circulando pela região pouco antes dos disparos. Após o crime, o suspeito não foi localizado.

Polícia acionada

Policiais militares da 36ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 25ª Delegacia Territorial de Dias d’Ávila. Guias de perícia, remoção e necropsia foram expedidas. A autoria, motivação e circunstâncias do crime seguem em apuração.