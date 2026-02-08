IMVESTIGAÇÃO
Mistério: mulher é executada próximo Mercado Municipal na RMS
A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Laís Samille Trindade dos Santos, de 36 anos
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Uma mulher foi morta a tiros na noite de sábado, 7, no Centro de Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu em um bar localizado nos fundos do Mercado Municipal e causou pânico entre moradores e comerciantes da área.
A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Laís Samille Trindade dos Santos, de 36 anos. Segundo informações preliminares, um homem se aproximou, efetuou diversos disparos de arma de fogo e fugiu logo em seguida. Laís foi atingida em frente ao estabelecimento e morreu no local.
Pessoas que estavam nas proximidades afirmaram ainda ter visto um homem, possivelmente encapuzado, circulando pela região pouco antes dos disparos. Após o crime, o suspeito não foi localizado.
Leia Também:
Polícia acionada
Policiais militares da 36ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 25ª Delegacia Territorial de Dias d’Ávila. Guias de perícia, remoção e necropsia foram expedidas. A autoria, motivação e circunstâncias do crime seguem em apuração.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes