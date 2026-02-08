Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPERCUSSÃO

Turista argentina acusada de racismo declara: "Querem me matar"

Segundo ela, a exposição do caso tem causado medo e insegurança

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/02/2026 - 14:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Turista argentina acusada de racismo declara: "Querem me matar"
-

A turista argentina Agostina Paez, de 29 anos, investigada por injúria racial no Rio de Janeiro, passou a utilizar tornozeleira eletrônica e está impedida de deixar o estado por decisão da Justiça. Os pais da jovem chegaram ao Brasil no sábado, 7, para acompanhá-la durante o processo judicial.

Em entrevista à TN, emissora afiliada à CNN na Argentina, Agostina afirmou estar vivendo sob constante tensão. “Estou em perigo, recebo ameaças o tempo todo”, disse. Segundo ela, a exposição do caso tem causado medo e insegurança, levando-a a evitar aparições públicas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A argentina é acusada de ofender racialmente quatro funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio, em um episódio ocorrido no dia 14 de janeiro. Questionada sobre o caso, afirmou que não pode comentar os detalhes, mas garantiu não ter mentido. “O que eu disse foi o que aconteceu, e isso já foi comprovado”, declarou.

Agostina também criticou a condução do caso pelas autoridades brasileiras, afirmando que estaria sendo tratada de forma mais dura. “A mídia argentina me ajudou muito, mas aqui no Brasil, nada”, afirmou.

De acordo com o advogado Sebastián Robles, a cliente ainda pode permanecer no país por até mais 90 dias, dependendo do andamento do processo. “É um procedimento longo, precisamos aguardar”, explicou. Ela ainda pode ser chamada para novo depoimento nos próximos dias.

Leia Também:

Dois suspeitos morrem e um é preso após trocar tiros com PMs na RMS
Filho de Popó se pronuncia após denúncia de manipulação de jogos no Brasileirão
Mulher é presa com mais de 10 celulares furtados durante o Furdunço

Relembre o caso

Segundo relato de um dos funcionários do bar, a confusão teve início após uma divergência sobre a cobrança da conta. Durante a tentativa de esclarecer a situação, o funcionário solicitou que a cliente aguardasse enquanto verificava imagens das câmeras de segurança.

Ainda conforme o depoimento, nesse momento a turista teria passado a proferir ofensas racistas. O homem gravou a cena e, nas imagens, Agostina aparece fazendo gestos e sons associados a um macaco, além de utilizar o termo “mono”, palavra em espanhol que significa “macaco”.

Em depoimento à polícia, a argentina afirmou que os gestos seriam uma brincadeira direcionada às amigas e negou intenção de ofender o funcionário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime de ódio direitos humanos injúria racial Ipanema justiça Polícia Civil racismo Rio de Janeiro Turista Argentina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

x