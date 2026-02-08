Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Ex-jogador de futebol é assassinado a tiros na Bahia

Vítima teve passagens pelos clubes Atlântico Esporte Clube e no Feirense Futebol Clube

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/02/2026 - 17:15 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Ex-jogador de futebol é assassinado a tiros na Bahia
-

Ex-jogador de futebol do Atlântico Esporte Clube e Feirense Futebol Clube, Paulo Diego Messias dos Santos, de 38 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado, 7. O crime aconteceu no bairro Matadouro, no município de Tucano, na região nordeste da Bahia.

Além dele, a companheira, de 25 anos, também foi atingida pelos disparos. Ela foi socorrida para um hospital, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Acionados, agentes do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram até o local, mas já encontraram a vítima sem vida. Em seguida, os policiais realizaram buscas, mas não localizaram suspeitos.

Leia Também:

Prefeitura cancela pré-Carnaval após assassinato de jovem na festa
Mistério: mulher é executada próximo Mercado Municipal na RMS
Turista argentina acusada de racismo declara: "Querem me matar"

O que teria motivado o crime?

Diego morava em Salvador, mas estava de férias em Tucano. Não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime, mas uma das linhas de investigação aponta que a causa pode ter sido ciúmes.

De acordo com a corporação, o policiamento foi reforçado na região. A Delegacia Territorial de Euclides da Cunha irá investigar o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato Bahia Futebol investigação Polícia tucano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Play

Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

x