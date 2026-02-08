CRIME
Ex-jogador de futebol é assassinado a tiros na Bahia
Vítima teve passagens pelos clubes Atlântico Esporte Clube e no Feirense Futebol Clube
Por Luiza Nascimento
Ex-jogador de futebol do Atlântico Esporte Clube e Feirense Futebol Clube, Paulo Diego Messias dos Santos, de 38 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado, 7. O crime aconteceu no bairro Matadouro, no município de Tucano, na região nordeste da Bahia.
Além dele, a companheira, de 25 anos, também foi atingida pelos disparos. Ela foi socorrida para um hospital, mas não há informações sobre seu estado de saúde.
Acionados, agentes do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram até o local, mas já encontraram a vítima sem vida. Em seguida, os policiais realizaram buscas, mas não localizaram suspeitos.
O que teria motivado o crime?
Diego morava em Salvador, mas estava de férias em Tucano. Não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime, mas uma das linhas de investigação aponta que a causa pode ter sido ciúmes.
De acordo com a corporação, o policiamento foi reforçado na região. A Delegacia Territorial de Euclides da Cunha irá investigar o caso.
